Deze bekende autonamen zijn bedacht door dezelfde man

Manfred Gotta bedacht voor diverse fabrikanten klinkende namen. Hij begon daarmee in de tweede helft van de jaren tachtig, na een eerder werkzaam leven in de reclamewereld. Het was de tijd waarin veel fabrikanten afstapten van kille nummers als type-aanduidingen en kozen voor een woord op de achterklep in plaats van een getalcombinatie,

Deze auto namen zijn door Gotta bedacht

Voor Opel

Vectra

Calibra

Agila

Cascada

Tigra

Combo

Voor Porsche

Cayenne

Panamera

Tiptronic

Voor Renault

Twingo

Mégane

Avantime

Vel Satis

Voor Volkswagen

Corrado

Vento

Taro

Voor Mercedes-Benz

Actros

Zetros

Vaneo

Viano

Travego

(Allemaal trucks en bedrijfswagens)

Smart (bedenker van de merknaam)

ForTwo

Smart ForFour

Voor Mazda de merknaam Xedos

Voor Saab de naam van de Sensonic-versnellingsbak

Doorbraak met naam voor Opel Vectra

Zijn grote doorbraak maakte Manfred Gotta met naam Vectra voor Opel. In een interview in AutoWeek 28 van 2022 vertelt de succesvolle naambedenker over hoe dat totstand kwam: “Uit financiële nood kwam ik op het idee om een boek over branding te schijven en dat was in een vloek en een zucht uitverkocht. En toen belde Opel, waar mijn naam rondzong.”

Het telefoontje zou een keerpunt blijken in Gotta’s carrière. “Opel werkte koortsachtig aan de ontwikkeling van de opvolger van de Ascona. Omdat die auto een nieuw tijdperk moest inluiden, wilde de directie een nieuwe naam. Dat was echter niet ‘zo gezegd, zo gedaan’. Arrogant als ik was, hing ik er een gepeperd prijskaartje aan: 45.000 mark. De offerte werd aanvankelijk niet gehonoreerd, want die was te hoog, maar kennelijk voelde Opel de druk om op tijd met een naam op de proppen te komen.”

Fantasienaam voor autonamen

Gotta hield zijn poot stijf. Hij zei toen dat hij liever omdraaide dan dat hij zou zakken met de prijs. “Een maand later kreeg ik de opdracht alsnog”, zegt hij lachend. Zijn honorarium was destijds fors voor enkel maar een naam. Gotta hield woord en kwam met een klinkende fantasienaam op de proppen, die nieuwigheid signaleert en interesse opwekt. Vectra, zo ging de nieuwe middenklasse-Opel heten.

Onbenullige type-aanduidingen als E-tron

Hij is een voorstander van fantasienamen in plaats van echte jongens- of meisjesnamen. Ook hekelt hij moderne aanduidingen als E-tron (betekent ‘drol’ in het Frans) en vindt hij het onbegrijpelijk dat er kostbare fouten met onbenullige typenamen worden gemaakt, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd met de Toyota MR2 (‘merde’, oftewel ‘poep’ in het Frans) en de Pajero (Spaans voor masturberen).

Dankzij de Vectra zingt het rond in de industrie dat Gotta goed is in het verzinnen van klinkende productnamen. In navolging van Opel klopt Renault bij hem aan. Waarschijnlijk zal zijn bekendste wapenfeit de creatie van de naam ‘Twingo’ zijn.

Het volledige interview met Manfred Gotta staat in AutoWeek 28.