Deze auto's kregen in 2022 meeste aandacht private lease-rijders

De populariteit van private lease neemt in Nederland gestaag toe. Voor wie in de markt is voor een private-leasecontract, is de AutoWeek Private Lease-vergelijker een handige tool: daarin kun je de maandtarieven van verschillende aanbieders per merk en model naast elkaar leggen. Deze tien auto's werden daarin het vaakst door jullie opgezocht gedurende het afgelopen jaar.

Aan de top-10 auto's die het vaakst werden opgezocht in AutoWeeks private-leasevergelijker, is te zien dat elektrisch rijden inmiddels de aandacht van de private lease-klandizie heeft. Negen van de tien auto's in het lijstje is verkrijgbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Alleen de Toyota Yaris Cross, goed voor de derde plek, is er 'slechts' als hybride. Die auto is met zijn combinatie van een betrouwbaar imago, hippe en hoge koets en zuinige aandrijflijn simpelweg populair onder particuliere kopers - en leasers, zo blijkt.

De aanvoerder van het lijstje, de Kia Niro, blijft in zijn nieuwe verschijningsvorm verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen, waarmee de auto bijkans voor elk wat wils biedt. De Kia Niro is dan ook voor de tweede keer op rij het meest gezochte model in de leasevergelijker. Ook de Volvo XC40, die toch alweer enkele jaren meegaat, blijft onverminderd populair. Aan het begin van deze maand stond dat model op plek vijf van de populairste auto's van het jaar tot dan toe en een niet onbelangrijk deel van de verkoopcijfers betreft privé lease, lijkt het.

Fiat 500 terug van weggeweest

Wat verder opvalt: de Fiat 500(e) is terug van weggeweest. De populaire A-segmenter was vorig jaar niet in de top-10 te bekennen, maar stormt nu weer binnen op de vijfde plek. Dat is zonder meer te danken aan de elektrische variant. Volledig nieuw bij de populairste tien zijn de Dacia Spring en Mazda MX-30. Beide zijn alleen als volledig elektrische auto met een vrij beperkte actieradius verkrijgbaar, maar dat lijkt de interesse van private leasers niet te temperen. Mogelijk dat die modellen betrekkelijk populair zijn als boodschappenauto-tegen-maandelijkse-betaling bij huishoudens met meer dan één auto voor de deur.

De Hyundai Kona staat beduidend lager in de ranglijst dan vorig jaar. Dit model is dan ook toe aan een nieuwe generatie en dus al wat ouder dan de reeds herziene - maar voor zijn vernieuwingskuur wél onverminderd populaire - Kia Niro. De Peugeot 208 staat beduidend hoger dan vorig jaar, en is nauwelijks aan te slepen. De Fransen stevenen af op bijna 10.000 verkopen, waarmee de 208 dit jaar waarschijnlijk zelfs de populairste auto van Nederland wordt.