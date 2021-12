De 10 populairste auto’s van de Private Lease Vergelijker

Private lease is populair in Nederland, dat moge duidelijk zijn. In 2021 werd er weer flink gezocht in onze Private Lease-vergelijker, vooral naar deze tien auto’s.

De Private Lease Vergelijker laat zich omschrijven als Carbase voor private lease. Hier kun je per model de tarieven van verschillende aanbieders vlot vergelijken, wat natuurlijk wel zo handig is als je in de markt bent voor een nieuwe private lease-auto. De opkomst van private lease begon met de allerkleinste auto’s maar langzaam maar zeker zien we het aandeel van private lease ook in de hogere segmenten toenenemen.

Deze trend is duidelijk zichtbaar in de top 10 van auto’s waarop het meest werd gezocht in de Private Lease Vergelijker. Er staan dit jaar zelfs helemaal geen A-segmenters meer in de lijst, want de Fiat 500 van vorig jaar is nu verdwenen. Het kleinste model is nu de Peugeot 208. De andere negen zitten er allemaal boven, ook in de rangorde trouwens. Uiteraard is er een grote rol weggelegd voor SUV’s en cross-overs. Maar liefst zeven van de tien vallen in die categorie, met de Kia EV6 als het twijfelachtigste twijfelgeval. Die Kia staat symbool voor nog twee trends in deze lijst: EV’s, en de grote overmacht van Koreaanse merken.

Kia en Hyundai zijn samen goed voor vier van de tien modellen, waaronder de top 2. Uiteraard is de Private Lease-lijst gedeeltelijk een afspiegeling van de populairste auto’s van Nederland, dus is het logisch dat de Kia Niro ook hier bovenaan staat. Een stuk opvallender is de aanwezigheid van de Kia Stonic, die het qua verkopen ‘slechts’ tot de 26e plek schopt. Hier zien we een van de voordelen van private lease: de restwaarde wordt meegenomen in het maandbedrag. Een instap-Stonic kost onder dezelfde voorwaarden, met dezelfde motor en dezelfde uitrusting exact hetzelfde als de instapversie van hatchbackbroertje Rio, en dan is de keuze voor veel mensen natuurlijk snel gemaakt.

De Volvo XC40 blijft het ook opvallend goed doen, waarbij het uitgebreide aanbod aan verschillende aandrijflijnen (inclusief elektrisch) net als bij de Niro en Kona ongetwijfeld een grote rol speelt. Samen met de EV6 behoort de XC40 tot de duurdere auto’s van de lijst. De auto die in dat lijstje ook niet mag ontbreken, is de Tesla Model 3. Het succes van 2019 zal nooit meer worden geëvenaard, maar Tesla’s kleinste is nog niet vergeten door Nederland.