Deze auto's hadden een V8 met voorwielaandrijving

Cadillac Allanté (1987)

De Cadillac Allanté is een voorwielaandrijver met een achtcilinder en dat is best bijzonder als je bedenkt dat deze Cadillac bedoeld was om het de Mercedes SL moeilijk te maken. Het was overigens niet dé reden dat het project flopte.

Buick Riviera (1979)

Aangezien hij nauw verwant is aan de Cadillac Eldorado en Oldsmobile Toronado krijgt in 1979 ook de Buick Riviera voorwielaandrijving. Hij is er zelfs met een 5,7-liter V8 diesel. Absolute topper is in 1983 de Indy 500 Pace Car: de Riviera cabriolet met een 410 pk twinturbo V8.

Cord L-29 (1929)

De eerste Cord is in 1929 meteen een unieke: een achtcilinderlijnmotor drijft de voorwielen aan, en die zit dan ook nog eens achter de versnellingsbak. Vandaar de lang gestrekte neus. Verder is het de eerste voorwielaandrijver met homokineet-koppelingen.

Audi A8 3.7 (1995)

In tegenstelling tot de potentere versies krijgt de Audi A8 met de instap-V8 standaard voorwielaandrijving. Voor vierwielaandrijving mogen klanten bijna 10.000 gulden bijbetalen. De gewichtsverdeling is niet optimaal. Gelukkig houdt de elektronica hem in het spoor.

Mitsubishi Proudia/Hyundai Equus (1999)

Mitsubishi komt in 1999 met de Proudia, die is voorzien van een V8 GDI. Al na anderhalf jaar eindigt de productie wegens tegenvallende resultaten. Als Equus bouwt Hyundai de limousine door tot 2009.

Lancia Thema 8.32 (1986)

Lancia monteert in de Thema 8.32 een Ferrari V8. Deze motor is een afgeleide van die in de Ferrari 308, maar dan met een nieuwe krukas om het motorkarakter beter aan te laten sluiten bij een vierdeurs sedan.

Oldsmobile Toronado (1970)

Na de vooroorlogse Cord is de Oldsmobile Toronado in 1966 de eerste Amerikaanse voorwielaandrijver, volgens Amerikaanse traditie uiteraard met een V8. Om aandrijf- en spoorkrachten het hoofd te bieden ontwikkelt Firestone banden met extra stevige wangen.

GMC Motorhome (1973)

Aanvankelijk voorzien van een 7,5 liter V8 is de aandrijflijn van de GMC Motorhome een afgeleide van die in de Oldsmobile Toronado. De verbinding tussen de in lengterichting geplaatste V8 en drietrapsauto verloopt via een ketting.