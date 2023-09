Designreview Xpeng P7: 'beter dan sommige Europese merken'

Xpeng bestaat in China sinds 2014, hier kennen we het merk amper een paar maanden. Autodesigner Niels van Roij bekijkt de P7 van de nieuwkomer in detail.

De basis van een prettige ogende auto zijn de juiste proporties. Het fundament daarvoor is de juiste packaging – de samenstelling van onderhuidse techniek met daarbinnen de plaatsing van componenten en mensen. Dat een juiste packaging ontwikkelen geen sinecure is bewijzen vele Europese fabrikanten van elektro auto's, denk aan de onooglijke Volkswagen ID-modellen en de range van auto’s die binnen de VW Group hiervan werd afgeleid.

De Xpeng P7 is proportioneel opvallend sterk. Bijzonder sterk, ook gezien de P5 die aanvankelijk ook bij ons leverbaar zou worden maar toch werd teruggetrokken:

En in mindere mate de G3i modellen die aanzienlijk minder prettig op het netvlies terechtkomen:

De grote SUV G9 is wel weer zeer kundig uitgevoerd:

Vooraan de P7 valt de goede dash-to-axle ratio op. Zijn lange wielbasis en bijzonder korte overhang vóór dragen bij aan die goede verhoudingen. De P7 heeft een zeer cleane carrosserie, die van de zijkant bezien weliswaar neigend naar generiek is getekend, maar binnen het betamelijke. Het karakter van de meeste auto’s spreekt met name van voren en achteren, vergelijkbaar met mens en dier. De P7 is hierop geen uitzondering.

De typische DRG maakt voor Xpeng een uniek gezicht. Deze down the road graphic is uitgevoerd zonder faux grille, heeft zelfs geen grafische verwijzing ernaar, en kent een kenmerkende opstelling van de koplampen, iets verdiept met een subtiele facetrand eromheen, onder de horizontale unit aangebracht.

Met name de krachtige proporties van de neus zijn opvallend, het visuele gewicht boven het voorwiel is bijzonder laag. De surfacing er overheen is perfect uitgevoerd. De auto is zacht gevormd, met haast sensuele huid: puur en verfijnd.

De shutlines van de P7 zijn een geïntegreerd onderdeel van het design. Dat is an sich niet uniek binnen automotive design, wel is het bij de P7 op fraaie wijze uitgevoerd. Zowel voor als achterop de auto.

Zo is de deelnaad die de horizontale achterlicht unit splitst in drie delen, links, midden en rechts, de start van het ritme waarmee de verlichtingsunit links en rechts van die naad is onderverdeeld. Met name in het donker valt dit op en verwordt de onderbreking van storend element naar onderdeel van het geheel.

Een soortgelijk ritme wordt in de lampunit vooraan herhaald:

Ook daar wordt de unit gesplitst in drie delen, maar dan in verband met de produceerbaarheid van het geheel. Goed gevonden en fraai opgelost. Door het typische ritme vele malen herkenbaarder ook, dan een led-strip die zonder onderbrekingen van links naar rechts consistent is verlicht.

Ook driekwart van voren gezien spelen de deelnaden een belangrijk onderdeel van het design:

De shutline van de motorkap die vanaf de A-stijl in S-vorm over de zijkant van het spatbord loopt richting de horizontale bovenste koplamp, draagt sterk bij aan de perceptie van het al zeer lage spatbord. Hij verdeelt de geringe hoogte boven het voorwiel nog eens extra en benadrukt bovendien de zachtheid van de blister rond het wiel fraai.

Het merk-dna van Xpeng is toegankelijk door haar zachtheid, terwijl het nergens tot een zwaar of blobberig geheel verwordt, zoals bij de EQ range van Mercedes-Benz bijvoorbeeld wel het geval is.

Met de P7 laat Xpeng zien dat het jonge merk niet enkel kan meespelen, maar zelfs beter is dan vele Europese grote namen.