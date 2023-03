Autodesigner Niels van Roij neemt met de BYD Han ook algemene Chinese autodesigntrends onder de designloep. Is het Chinese Build Your Dreams (BYD) goed bezig, of moeten ze nog even verder doorbouwen?

Westerse en Chinese autoconsumenten hebben andere prioriteiten. Hier investeren we liefst in grotere motoren en velgen. Chinese autokopers bij voorkeur in online functionaliteit, schermdiameter en vooral binnenruimte: gezinnen in China zijn veelal samengesteld. Ouders op leeftijd wonen in bij hun kinderen, zorgdragend voor kleinkinderen. Zo’n huishouden snakt naar een ruimteparadijs. Een forse wielbasis is hierbij essentieel. China kent een immense markt voor verlengde Europese auto’s. Denk aan de Audi A4 en A6 en de 3- en 5-serie van BMW. Nio heeft met het ontwerpen van de ET7 duidelijk de forse wielbasis vanaf het begin onderdeel gemaakt van de packaging. Ook bij de BYD Han is de wielbasis van flink formaat. Het maakt beide auto’s prettiger op het netvlies dan de geforceerd verlengde Europese modellen.

Chinese fabrikanten staan er in het westen vooral om bekend ontwerp-ideeën te stelen van Europese rivalen. Het betreft een logische fase in een volwassen wordende auto-industrie. Een aantal jaren geleden stond de Chinese industrie nog in kinderschoenen en gebeurde kopiëren veelvuldig. Zo liep Ian Callum, in 2014 nog ontwerper bij Jaguar Land Rover, eens een kopie van zijn Evoque tegen het lijf, de Landwind X7, iets wat hij op zijn twitteraccount postte. Japanse en Koreaanse fabrikanten imiteerden ooit precies zo de Amerikaanse en Europese auto’s. Op deze manier kregen Japanners in 20 jaar voet aan de grond, Koreanen in 10 en de Chinezen in 5.

Kentering, Chinese wet en consument willen geen kopieën meer

Er is echter een kentering gaande: de reproductiehouding verandert. Zowel de Chinese wet als de consument wil niets meer weten van flagrante kopieën. Bovendien realiseerden fabrikanten zich dat een kopie-auto bouwen die bij de introductie al verouderd is, weinig voordelen brengt op lange termijn.

Met de bij Audi weggekochte sterdesigner Peter Schreyer wist Kia in no time een verdubbeling van de verkoop te realiseren. Chinese strategen voorzien een groei op soortgelijke wijze. Door zelfkritisch en strategisch denkwerk bouwt het gros van Chinese fabrikanten nu uitgesproken, sterk uitgevoerde ontwerpen.

De stijlontwikkeling wordt bij leidende merken veelvuldig bestierd door buitenlandse topontwerpers. Wolfgang Josef Egger, de Duitse hoofdontwerper van de BYD Group, werd net als Schreyer weggekocht bij Audi en werkte daarvoor onder meer voor Seat, Lancia en Lamborghini.

BYD Han generiek getekend maar geen kopie

De BYD Han is weliswaar generiek getekend en er zijn geen uitzonderlijk vernieuwende ideeën te zien, maar een kopie is het allerminst. Zo sterk als het werk van Nio is deze BYD Han overigens niet. Het ontwerp mist de finesse en originaliteit op het gebied van proportie, surfacing en jewellery die de uitzonderlijk herkenbaar getekende ET7 wel kent. Al is op het detailniveau in de C-stijl een interessant gebruik van chroom te ontwaren dat heel voorzichtig in het zwarte deel van de dorpel terugkeert. Het is helaas te weinig onderdeel van een integraal designidee, te veel een gimmick.

Han: voorbeeld van rijping industrie

Het rijpen van de Chinese auto-industrie is goed waar te nemen in de markt. De BYD Han is een treffend voorbeeld. De toegepaste designideeën zijn redelijk fris, de uitvoering goed. Er zijn de afgelopen jaren immense stappen gezet op cultureel niveau, binnen de hiërarchische Chinese bedrijfsculturen. Het extreem snel handelen van Chinese autofabrikanten maakt ze uniek en een geduchte concurrent voor Westerse merken. Ook Build Your Dreams is de kopieerfase voorbij, maar zit nog niet zo goed in zijn vel als Nio en andere merken in de volwassen wordende auto-Chinese industrie.