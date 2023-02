Met deze serie over het jargon van de auto-ontwerper leert Niels van Roij je autodesign beter te begrijpen. Het zorgt er ook voor dat je professionele termen leert, en daarmee iets zinnigs kunt zeggen over de auto's die je ziet. Na vele afleveringen behandelt Niels de laatste letters van dit designer-ABC. In deze aflevering veel aandacht voor het begrip wheelarches (denk aan de dikke Lancia Delta Integrale, of de Audi RS6) maar ook het belang van de wielkast en de wigvorm komen aan bod.

Wheelarch

De wheelarch, ofwel wielkast, is een ander belangrijk gebied om karakter uit te drukken in een auto-ontwerp. Via de wielkasten hebben designers veel mogelijkheden om het vermogen en de gespierdheid van de auto tot uiting te brengen. Feitelijk anatomisch correct wordt bijvoorbeeld vaak, middels het design van de wheelarch, aangetoond waar de aandrijving zich bevindt.

De Volvo XC90 gebruikt een zeer subtiel opgeblazen wielkastontwerp, rondom ongeveer evenveel om de vierwielaandrijving te visualiseren.

De 'blister' (blaar) of 'box-flare' (vierkante uitloop) wielkasten waren in de jaren 80 in de mode nadat ze op de Audi Quattro en Delta HF Integrale waren geïntroduceerd. Nu zien we ze nog zelden, behalve op sommige Audi RS-modellen en op Amerikaanse pick-ups komen ze nog wel eens terug.

Het fysiek breder maken van de wielkast geeft duidelijk meer vermogen aan ten opzichte van een standaard uitvoering, of het nu om een productieauto of concept-car gaat!

Het verschil in de reguliere en V12 Vantage Roadster is aanzienlijk.

Maar het verbreden van de wheelarch is ook een wat makkelijke manier om deze kracht te visualiseren. Het is vele malen lastiger te bedenken hoe een fraai wielkastontwerp kan worden gemaakt voor een voertuig met forse breedtebeperkingen, zoals een Japanse Kei-car of een busje. Als een ontwerper er in slaagt om bij dit soort auto's, waarbij werkelijk iedere millimeter telt, via het ontwerp van wheelarches de suggestie van enige kracht, vorm of zelfs breedte uit te stralen, dan is die ontwerper zonder meer zeer getalenteerd en kundig.

Wielbasis

De ruimte tussen het voorwiel en het achterwiel heet wielbasis. Die varieert sterk en is afhankelijk van het type auto dat wordt ontworpen. Autodesigners gebruiken het wiel als nulmeting voor de lengte, breedte en hoogteverhoudingen van het ontwerp, de proporties. Als de wielen zijn geplaatst in de wielbasis, kunnen designers pas de rest van de auto definiëren en tekenen. Grote wielen binnen de wielbasis geeft elke auto een beter uiterlijk, omdat de stance hierdoor verbeterd. Echter, te grote wielen maken dat het ontwerp op een speelgoedauto gaat lijken. In massaproductie worden er zelden visueel te grote wielen toegepast, veel vaker te kleine - uit kostenbesparingen. Veel te grote wielen zien we wel vaak bij Amerikaanse tuning, waarbij gigantische wielen een auto zelfs liften. Zowel de wielbasis als de wielmaat is erg belangrijk voor de visuele dynamiek van de auto.

Wielkastlip:

Een belangrijk onderdeel van de wielkast is de wielkastlip. Een ogenschijnlijk eenvoudig, plat gedeelte van de buitenkant, maar schijn bedriegt. Om de wielkastopening te benadrukken en visuele kracht te geven aan zowel het element zelf als de carrosserie er omheen is de wielkastlip van groot belang. Verder voegt het element daadwerkelijke sterkte toe aan het paneel, na het persen, omdat er scherpe harde vouwen worden toegepast. Denk aan een blaadje A4-papier, dat zonder van dikte te veranderen na het plaatsen van een vouw vele malen stijver is.

Het gedeelte carrosserie dat naar de lip leidt kan enorm worden gevarieerd om de persoonlijkheid van de auto te benadrukken of het ontwerp te versterken. Een licht convex gedeelte suggereert vertrouwen, een wat boller oppervlak suggereert onderliggende kracht, een concaaf gedeelte is meer klassiek en kan elegantie suggereren. Tevens zijn er mogelijkheden om van de lip een waar designelement te maken. Denk aan de manier waarop Range Rover met de Evoque een sprong omhoog maakt in de lip, die wordt benadrukt door zwart kunststof en zo onderdeel wordt van de grafische elementen van de auto, de graphics. Bij de Velar hielden de Land Rover-designers juist een wat luxere, cleanere lijn aan.

Wigvorm

De horizontale hoek waaronder een auto staat, gezien vanaf de zijkant, heet wigvorm. Veel busjes hebben niet of nauwelijks wigvorm. Denk aan de Crafter van Volkswagen.



Met als uitzondering op de regel de eerder genoemde Ford Transit. Lamborghini’s hebben een extreem positieve wedge shape, ofwel wigvorm.

Vroeger hadden personenauto’s nog wel eens een negatieve wigvormig in de carrosserie. Denk aan bijvoorbeeld de Citroën DS. Tegenwoordig heeft enkel Rolls-Royce modellen met een negatieve wigvorm. Deze oplossing oogt veel minder dynamisch, maar is wel zeer elegant en formeel. Dat is precies goed voor een Rolls-Royce.