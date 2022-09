Dit is het jargon van autodesigners: van A-stijl tot brightwork

In deze videoserie heeft ontwerper Niels van Roij een drietal basisprincipes van autodesign doorgenomen: proporties, surfacing en jewellery. Naast design-reviews gaat hij de komende weken meer soortgelijk autodesign-vakjargon doornemen. Want wat betekenen de uitdrukkingen die door autodesigners worden gebezigd en zijn er goede voorbeelden om ze te duiden? In deze eerste aflevering behandelt Niels de letters A en B.

A

A-lijn

De A-lijn loopt over de auto en bepaalt het silhouet van het model. Het is de outline, het profiel. Deze lijn definieert het proportionele karakter van een auto. De A-lijn maakt het algemeen voorkomen van een auto vierkant als een oude Volvo, aalglad als een eerste generatie TT, stoer als een Land Rover Defender of juist elegant als een Mercedes-Benz CLS.

A, B- en C-stijl:

Auto-ontwerpers hebben een beletteringssysteem voor de stijlen die het passagierscompartiment bevatten. Startend vanaf de voorruit, gezien vanaf de zijkant van de auto, start dit principe met de A-stijl. Deze A-stijl omlijst de voorkant bij de voorruit. De B-stijl is waar de deurranden samenkomen en de C-stijl omlijst de achterste zijruiten.

In de loop van de tijd zijn bij veel fabrikanten met name de C-stijlen, de hoek die ze vormen en de breedte die ze hebben essentiële elementen van het merk-DNA geworden. De Volkswagen Golf is hiervan sinds de eerste generatie een perfect voorbeeld. Dit model is al jaren herkenbaar aan de typische C-stijl. De afgeronde vorm van de C-stijl die wordt toegepast op de Porsche 911 is al even typisch.

B

Beltline:

De beltline is de lijn die de afbakening vormt tussen de carrosseriepanelen van een auto en de zijruiten. De plaatsing van deze lijn zegt veel over het karakter van de auto in kwestie. Als de beltline laag in de carrosserie is geplaatst, zoals bij de Fiat Multipla, geeft het de auto meer glasoppervlakte. Dat is prettig voor de inzittenden en het ontwerp oogt tevens vriendelijk en toegankelijk. Is de beltline hoog geplaatst, zoals bij de Chrysler 300C en vele sportauto’s, dan oogt het design stoer, sportief en solide, maar aanmerkelijk minder vriendelijk.

Brand DNA:

Het brand DNA, ook wel merk-DNA genoemd, is de essentie van de drijfveer voor de autofabrikant, de identiteit van het bedrijf en de reden waarom het auto’s bouwt. Het definieert wat de autofabrikant uniek en onderscheidend maakt ten opzichte van zijn concurrenten. Door een goed uitgevoerd brand DNA krijgen klanten een reden om bij die specifieke fabrikant te kopen, in plaats van bij de rivalen. Een groot deel van de begrippen die in dit artikel worden genoemd, kunnen onderdeel zijn van het merk-DNA van een autofabrikant. Dat DNA gaat alleen veel verder dan enkel stilistische ideeën, het zijn conceptuele begrippen. Bij sommige merken uit het merk DNA zich bijvoorbeeld al in de slagzinnen. Volvo For life en BMW’s Freude am Fahren zijn twee mooie voorbeelden daarvan.

Brand DNA is de filosofische tak van automotive design: wat betekende het voor het merk DNA van Porsche dat het in 2003 de Cayenne introduceerde? Kan en mag een sportautomerk een SUV bouwen? De filosofie achter een merk blijkt een onderwerp waarvan sommige mensen misschien denken er weinig mee te hebben, maar bij bovenstaande vragen komen er bij velen toch stevige emoties omhoog! Wat denken we in dat licht trouwens van de Purosangue?

Brightwork

Alles wat chroom is of er als zodanig uit moet zien, valt onder brightwork. Tegenwoordig worden sportievere uitvoeringen veelal voorzien van brightwork in glanzend zwart. Brightwork wordt aan een auto toegevoegd om het uiterlijk te verbeteren, te verrijken, zaken te benadrukken of juist het accent ergens anders op te leggen.