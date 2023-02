Nio timmert in China al jaren aan de weg met zijn herkenbare EV’s. Nu zet het merk met zijn nieuwste telg, de Nio ET7, voet aan de grond in Europa. De Nio-designers ontbreekt het over die auto niet aan zelfverzekerdheid. Volgens de marketingmaterialen is het 'de perfecte sedan' en was het creëren van schoonheid en perfectie het streven bij de ontwikkeling ervan. Weinig uitzonderlijke doelen in de wereld van autodesign en tamelijk afgezaagde marketing-statements. De hoogste tijd voor autodesigner Niels van Roij om deze EV onder de designloep te nemen!

Anders dan sommige Europese fabrikanten van elektro-auto’s is de ET7 visueel ook écht opvallend modern, puur en fraai getekend. De gehele auto is enerzijds vooruitstrevend, maar tevens verfijnd vriendelijk gevormd: benaderbaar. De zachte, stijlvolle surfacing van de ET7 en de typische DRG zijn esthetische doorontwikkelingen gebaseerd op de karakteristieke, maar minder geraffineerd gepende ES8 SUV van 2018.

Die SUV was behept met een uniek gezicht, met een groot zilveren X-vormig neuselement, maar ook met een wat onhandig ontworpen carrosserie: zwaar en een tikje houterig. Het vernieuwde merk-DNA is toegankelijker door zijn zachtheid, maar wordt nergens zwaar en blobberig. Dat is bij de EQ-range van Mercedes-Benz wel sterk het geval.

Nio ET7 heeft 33 sensoren die mooi geïntegreerd zijn

De 33 sensoren in het exterieur zijn naadloos geïntegreerd in het ontwerp van de body. Een uitgekiend exterieur met vloeiende lichtlijnen, een elegante vormgeving en stijlvolle kozijnloze ramen. Het ET7-vormspectrum is consistent uitgevoerd van bumper tot bumper en consequent in het interieur doorgetrokken. Het werd ingericht als tweede woonkamer, met als focuspunt de passagiers zich als thuis te laten voelen. De perfecte living heeft natuurlijk licht, zo ook de ET7 met het grote panoramadak en de lichte kleuren. Er is fraai gebruik gemaakt van relevante kleuren en materialen. Ze onderstrepen de solide, milde vormen.

Een Nomi in de Nio als digitale assistent

Ook is Nomi in de huiskamer aanwezig, Nio's digitale assistent. De bewegende minirobot leeft op het dashboard. Het idee achter Nomi is om de chauffeurs en passagiers een nauwere band met de auto te bieden. Volgens Nio is het de eerste in-car-AI voor productievoertuigen. In deze video zie je hoe Nomi aanwezig is in de ET7.

Nomi lijkt op een menselijk gezicht. Hij draait rond, knippert met zijn ogen en spreekt elke inzittende gericht op hun locatie aan. Nomi kan de persoonlijke stoel- en stuurposities instellen wanneer hij voelt dat een bestuurder nadert. Je kunt Nomi ook verbale commando’s geven: de temperatuur in de cabine aanpassen en ramen openen of sluiten. En – heel Chinees – zelfs het maken van een selfie is mogelijk!

De verfijnde leefruimte is uitgerust met onzichtbare ventilatieopeningen, naadloos aangebracht in het dashboard. Dat is daardoor zuiver en eenvoudig gelijnd. Dit is uitzonderlijk goed designwerk en beter, subtieler en met recht meer upperclass dan dat van het merk met de ster, het merk dat zo expliciet pretendeert rust in zijn interieurs te creëren.

De innovatie stopt niet bij Nomi, want 14 aanraakpunten in de auto zijn van duurzaam, organisch Karuun-hout gemaakt: hernieuwbaar materiaal uit tropische regenwouden. Noemenswaardig zijn de prachtige details die in dit hout zijn geïntegreerd, zoals het kleine, dwarsliggende pookje dat in de middenconsole is verzonken. Het houtmateriaal is ook toegepast in een organisch gevormde kom voor de raambediening, ondergebracht in het deurpaneel. Buitengewoon kunstig gedaan.

De perfecte sedan komt zowaar uit China.