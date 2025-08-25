Designdrive Peugeot 406 Coupé - Hoe Pininfarina van een brave sedan een sexy coupé maakte
Tijdloos ontwerp met ijzersterke proporties
De 06-serie wordt door velen beschouwd als een hoogtepunt in de designgeschiedenis van Peugeot. Daarbij wordt de 406 Coupé gezien als hét schoolvoorbeeld van hoe je met relatief beperkte middelen een aansprekende, nagenoeg perfect gelijnde coupé op de weg zet. Samen met ontwerper Niels van Roij proberen we te ontrafelen wat de 406 Coupé tot zo’n designicoon maakt.
Peugeot heeft een lange geschiedenis met het designhuis Pininfarina en ook bij het ontwerp van de 406 Coupé werd de hulp van de Italianen ingeschakeld. De 406 sedan, een keurig ontwerp met een zekere tijdloze elegantie, werd in Italië omgetoverd tot een sexy coupé. Hoe ze dat bij Pininfarina voor elkaar kregen, leren we tijdens deze Designdrive van de Nederlandse ontwerper Niels van Roij.
De Peugeot 406 Coupé werd in 1996 op de beurs van Parijs gepresenteerd en bleef tot 2004 in productie. Uit de collectie van Visscher Classique leenden we een zilvergrijze 406 Coupé 3.0 V6 24-klepper uit 2002, met handbak en rood leer. Dat was destijds de topversie, je had ‘m ook met 2-liter viercilinders en later in zijn loopbaan was er ook nog een 2.2 HDi-diesel.
Signalement
|Merk
|Peugeot
|Model
|406 Coupé 3.0-24V V6
|Carrosserie
|2-deurs, coupé
|Transmissie
|5 versnellingen, handgeschakeld
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 38.435
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|V6
|Cilinderinhoud
|2.946 cc
|Maximaal vermogen
|140 kW / 194 pk bij 5.500 tpm
|Maximaal koppel
|267 Nm bij 4.000 tpm
|Inhoud brandstoftank
|70 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.615 mm / 1.780 mm / 1.354 mm
|Wielbasis
|2.700 mm
|Massa leeg
|1.460 kg
|Laadvermogen
|450 kg
|Aanhangermassa geremd
|1.300 kg
|Banden
|215/55ZR16Prijzen
|Topsnelheid
|235 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|7,9 s
|Brandstofverbruik
|10,9 l/100km
|CO2-uitstoot
|260 g/km