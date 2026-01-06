Xpeng P7+ en G7: vernieuwd en nu ook met benzinemotor

Xpeng doet weinig liever dan zijn modellen al na een korte tijd grondig vernieuwen. De voorheen enkel elektrische en nog relatief jonge Xpeng P7+ en G7 zijn vernieuwd en krijgen ook nog eens een benzinemotor.

Xpeng had in Nederland met de P5 een valse start. Die auto kwam onze kant uiteindelijk niet op, de G6, G9 en P7 uiteindelijk wel. De P7 is inmiddels niet meer nieuw leverbaar, maar blijft niet geheel zonder opvolger. Op termijn komt de Xpeng P7+ namelijk naar Nederland, een model dat in China als groter en - opvallend genoeg - goedkoper alternatief naast de fonkelnieuwe P7 bestaat. De Xpeng P7+ werd in 2024 in China geïntroduceerd en is dus nog relatief jong. De auto gaat nu echter al onder het mes, samen met de hier tevens (nog) niet leverbare G7.

De Xpeng P7+ krijgt een subtiel gewijzigd front. De led-dagrijverlichting bestaat net als bij de eerder al vernieuwde G6 nu uit een ononderbroken ledstrip. Ook is de voorbumper vernieuwd en zijn de luchtopeningen erin voorzien van kleppen die kunnen openen en sluiten. Ook de achterzijde ontkomt niet aan vernieuwing. De achterlichten zijn stevig vernieuwd en zijn voortaan aan de onderzijde met elkaar verbonden. Lager aan de achterzijde zien we een nieuwe bumper. Het 8,8-inch grote digitale instrumentarium achter het stuur is verdwenen.

Minstens zo interessant: de Xpeng P7+ was er voorheen enkel als EV, maar is er nu ook met een 150 pk sterke 1.5 benzinemotor die als range-extender fungeert. Eerder kreeg de Xpeng G6 in thuisland China al een vergelijkbare variant. De plug-in hybride Xpeng P7+ wordt aangedreven door een 245 pk sterke elektromotor, de accu heeft een capaciteit van 49,2 kWh. Volgens Chinese cijfers komt de P7+ op enkel elektrokracht 325 kilometer ver. Over de vernieuwde elektrische versie van de Xpeng P7+ zegt Xpeng nog niets. Zoals gezegd komt de Xpeng P7+ ook naar Nederland. Dat moet eind dit jaar gebeuren. Kijk niet gek op als ook de plug-in hybride variant daarvan Europees asfalt onder zijn wielen krijgt.

Xpeng G7

De Xpeng G7 is het SUV-alternatief voor de P7+. Niet geheel verrassend wordt de Xpeng G7 op vergelijkbare wijze als de P7+ vernieuwd. Hij is van zijn instrumentarium ontdaan, heeft nieuwe ledverlichting en nieuw bumperwerk, al blijft een flink vernieuwde achterlichtpartij hem bespaard. Net als de P7+ krijgt de G7 een plug-in hybride aandrijflijn met een 150 pk sterke benzinemotor. De elektromotor van die nieuwe variant levert 296 pk, de accu is 55,8 kWh groot. Die combinatie helpt deze nieuwe variant aan een elektrisch bereik van 430 kilometer. Let wel: volgens de Chinese CLTC-methode.