Akio Toyoda riep een aantal jaar geleden: “No More Boring Cars!” Vervolgens maakten de Japanners het hun missie om spraakmakende auto’s te bouwen. Dat betekende allerminst dat de auto’s die volgden allen even geslaagd waren. De buitengewoon karaktervolle, maar weinig geraffineerde Prius uit 2015 voldoet ontegenzeggelijk aan de No More Boring Cars-briefing, maar zal het predicaat stijlvol niet snel opgelegd krijgen.

De Toyota Supra heeft een te korte wielbasis en daardoor enorme overhangen voor en achter.Recentelijk kwam de onprettig ogende Supra ook in dat lijstje te staan. Behept met de door zijn BMW-chassis onprettige proporties door de veel te korte wielbasis en enorme overhangen voor en achter. Die auto is alles behalve een waardige opvolger van de Supra die hem voorging. De jaren-90 Supra was duidelijk eerlijk Japans, origineel en eigentijds met goed uitgevoerde surfacing. Dat kan over de huidige Supra niet worden gezegd. Om over de ongeciviliseerd grote koplampen, uitpuilende, geforceerde huid en rare nepsleuven aan de zijkant maar niet te spreken. All over the place, zouden de Engelsen zeggen. Met de huidige Auris en ook de CH-R lijkt de designstorm wat te zijn gaan liggen en varen de Japanners een koers die onmiskenbaar nieuwe generatie Toyota is én tevens zeer gecontroleerd.

Met de Aygo X toont Toyota een verdere volwassenwording van haar esthetiek. Een designtaal die enerzijds onbetwistbaar een doorontwikkeling is van de voorgaande Aygo en tevens zelfverzekerder en meer uitontwikkeld oogt.

Profiel is typisch Toyota

Het profiel is een interessant designstatement en typisch Toyota. Een look die waarneembaar verfijnder is dan de karaktervolle, maar wat houterige uitgaande Aygo. De Aygo X heeft fraaie surfacing-oplossingen en geprononceerde, grote wielen op de hoeken. Glashelder zijn ook de Japanse invloeden te zien in dit ontwerp. Met name de uitgesproken sterke gezichtsidentiteit met zijn ogen bovenop de neus, die doet denken aan die van een kikker of een krokodil. De hoog gemonteerde koplampen creëren een unieke DRG (Down The Road Graphic) voor de Aygo X.

De hooggemonteerde koplampen van de Toyota Aygo X, het geeft hem iets van een kikker of een krokodil. En dat is niet negatief.

Duo-tone is mooie vinding voor Aygo X

De duo-tone kleurstelling van het koetswerk is een andere mooie vinding. Duidelijk is deze vanaf het begin in het ontwerpproces meegenomen in de esthetica. In plaats van een eenvoudige verflijn is de duo-tone een integraal onderdeel van het structurele ontwerp. Conceptueel is de oplossing enigszins vergelijkbaar de ijzersterke Tridion Safety Cage die fraai door Smart werd gevisualiseerd in het ontwerp van haar modellen. Het idee draagt bij de Toyota zorg voor een aantal belangrijke zaken, waaronder een zeer dynamisch profiel. Voor een compacte auto is de Aygo X assertief. De kleurstelling is geen eenvoudige bijzaak, maar draagt bij aan deze standvastigheid door de benadrukking van grafische uitingen zoals de deelnaden, glaspartij en vouwen in de body.

De kleurvlakken blijven niet enkel aan de zijkant, maar verplaatsten zich naar de achterkant van de auto, waar de kleursplitlijn de achterdeur van de auto vormt. Dit ziet er niet alleen bijzonder uit, maar bespaart ook geld in de productie van een extra metalen paneel. Overigens is deze bespaarmethodiek een bekende oplossing: Volkswagen paste hem toe op de VW Up, Seat Mii en Skoda Citigo. En het trio Aygo, C1 en 107 maakte ook van deze oplossing gebruik. Wel is de toepassing op de Aygo X vele malen sculpturaler dan bij bovengenoemde auto’s het geval is. Verder duwt de kleurbehandeling de voorkant van de auto visueel naar voren, waardoor het geheel extra dynamisch oogt.

Betaalbare emotie, de Toyota Aygo X bewijst dat het kan

Toyota Design Europe had als doelstelling een betaalbaar model te maken met emotioneel design: een stoere, uitgesproken auto voor iedereen. En dat is gelukt. Alhoewel de Aygo X iets is gegroeid ten opzicht van zijn voorganger betreft het nog steeds een kleine auto, die onder de Yaris is gepositioneerd. Met iets meer bodemvrijheid biedt de Aygo X de allure van een robuust avontuurlijk voertuig in een compact pakket. Eerlijk design en perfect voor stedelijke omgevingen in Europa. De Aygo X is eigentijds met fraaie proporties en goede surfacing: de Supra kan niet in zijn schaduw staan.