Designreview Lucid Air: 'Eenvoud maakt de Lucid puur'

Het jonge Amerikaanse Lucid Motors is naar eigen zeggen producent van Luxury Electric Cars. Auto-ontwerper Niels van Roij bekijkt in deze aflevering van zijn designreview of Lucid succesvol een nieuwe automobiele-identiteit heeft neergezet.

Uit onderzoek blijkt dat prospectklanten met name tot aanschaf van een luxeauto overgaan door de bij vele autofabrikanten aanwezige lange merkgeschiedenis. Maar waar begint een auto-ontwerper als er geen merkgeschiedenis is om aan te refereren? Geen hallen vol klassiekerinspiratie en designiconen? Deze zogenaamde white sheet of paper benadering mag dan wel een absolute droomtaak zijn voor een autodesigner, er kan immers écht iets nieuws worden gepend, door het gebrek aan achtergrond en conceptuele basis is het ontwerpwerk echter even interessant als gecompliceerd.

Design-dna

De opgave begint met het zoeken naar een kersverse, relevante vormtaal: een design-dna. Deze zienswijze van de fabrikant op mobiliteit, met esthetische waarden die het merk uniek maken, stelt klanten in staat de missie (Luxury Electric Cars) te begrijpen, geholpen door het design van de auto, en er - als het meezit - enthousiast van te worden. Het design-dna biedt vormgevers een selectie aan ontwerpgereedschappen, een kader van parameters en een scala aan vormen, kleuren en materialen waarbinnen de auto moet worden ontworpen.

De Air heeft een lage, brede en met grote wielen behepte carrosserie. Het hoofdthema van de proporties zou kunnen worden omschreven als een rechthoek met geometrisch, niet organisch, afgeronde hoeken. De gestalte van een auto is sterk onderhevig aan zowel de mensen die erin plaatsnemen als alle toegepaste aandrijflijnonderdelen. Samen worden ze packaging genoemd. En die packaging is zeer intrigerend opgelost door Lucid. De in-huis ontwikkelde en uiterst compacte aandrijflijn zorgt er namelijk voor dat de daklijn lager is komen te liggen dan bij vergelijkbare auto’s, omdat passagiers niet óp maar tússen de motoren zitten. De wielen zijn ver naar voren en achteren gezet, met als gevolg dat het interieur formaat S-klasse is geworden, met exterieurdimensies van een E-klasse. Vanzelfsprekend is ook stroomlijn van groot belang voor een elektrische auto. Een lager en smaller vormgegeven body helpt met het verbeteren van de stroomlijn. De Air is dus markant met een reden: de speciale vorm is geen argeloze gimmick, maar heeft een goede reden. De opzet is conceptueel vergelijkbaar met de packaging van de klassieke DS, die met haar riante wielbasis niet enkel buitengewoon herkenbaar was, maar er ook veel beter door functioneerde als comfortabele reislimousine.

De afgeronde rechthoek

Een stapje dichter bij de Air zien we dat het minimalistische koetswerk voorzien is van krachtige surfacing. Ook hier is het thema van afgeronde rechthoek toegepast, met een typerend en subtiel convex en concaaf vormenspectrum. De cleane en zachte huid is niet 'blobby' en zwaar, zoals die van de tevens afgeronde EQS en EQE van Mercedes-Benz, maar juist solide gedefinieerd. De Air is een sprekend voorbeeld van uitzonderlijk goed gebeeldhouwde oppervlaktes, met fraaie spanningen door fijnzinnige, strategisch geplaatste vouwen.

Op de boeg ontwaren we een Down The Road Graphic (de combinatie van alle grafische elementen samen) van koplampen, chroomstrips en onderste luchtinlaat die samen het zelfverzekerde Air-gezicht vormen. Lucid heeft een 'faux grille' verstandig weggelaten. Daarvan kunnen Audi en Mercedes-Benz met hun elektrovloot nog wat leren!

De laatste stap, jewellery, is van belang voor luxeauto’s. Het exterieur is smaakvol met accenten chroom besprenkeld, zoals de wenkbrauw die boven de koplampen is toegepast en zorgt voor een genuanceerde focus. De chroomstrip onder aan de body hecht het geheel geraffineerd aaneen. De slanke verticale dagrijverlichting definieert de hoeken van de auto. Omdat deze units feitelijk meer op de flank zijn aangebracht dan op de neus, oogt het toch al brede front nog weidser.

Eenvoud

Een consistente toepassing van lijnen, vlakken en grafische elementen met welgevormde details maken de Air speciaal. De contouren van het zijraam, het contrasterende dak, de laaggeplaatste chroomelementen, de verlichting en zelfs deelnaden zoals die van de zeer laag uitgesneden kofferklep zijn sterk van vorm en volledig in harmonie. Ze volgen een karaktervol lijnenspel en brengen de Air-persoonlijkheid tot stand. De eenvoud maakt de Lucid puur, maar niet zo minimalistisch dat de auto klinisch oogt, zoals sommige Tesla’s.

Het neerzetten van een nieuwe automobiele-identiteit is een ingewikkelde opgave. De Air heeft een solide eigenheid en uitstraling, passend bij een luxe elektrische auto. De white sheet of paper benadering heeft een passend design-dna teweeggebracht en van de proporties, surfacing en jewellery een werkelijk consequente en unieke propositie gemaakt. Hoewel het merk jong is, blijkt dat al ruim 30.000 consumenten in de VS tot reservering van de luxe sedan zijn overgegaan. Good design sells.