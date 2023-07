BMW presenteerde zijn Concept Touring Coupé tijdens de opening van het Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023. De gesloten one-off tweezitter is een echte shooting brake. Autodesigner Niels van Roij bekijkt of het een echte BMW is.

Het exterieurontwerp van de BMW Concept Touring Coupé wordt bepaald door een two-box-ontwerp, typerend voor shooting brakes. Met name het profiel laat de zeer gemankeerde proporties van de donorauto zien, veroorzaakt door het gedeelde Toyota-platform.

In vergelijking met de Z3, de eerste en tweede generatie Z4 is de overhang vooraan ongekend groot. De buitensporig uitgesproken grille graphics onder de nieren en links en rechts in de hoeken, doen sterk afbreuk aan de neus. Ze verlengen visueel de onderbeet, die met allerhande ingrepen juist te reduceren is. Met name in driekwart vooraanzicht is de Z4, ook als shooting brake, een verschrikkelijk apparaat. De overhang presenteert zich daar in vol ornaat.



BMW Z4 Coupé (2006).

De Z4 Coupé uit 2006 - sowieso al behept met een veel kleinere overhang - reduceert door een sterk ingenomen voorbumper de overhang nog sterker. Deze Z4 kent vanaf de grille een harde inwaartse beweging richting het spatbord. Een zeer atletisch ontwerp, uit de periode van Chris Bangle. De tekortkomingen in de proporties van de huidige worden in de surfacing overgenomen. Hard - volgens BMW: precies - maar vooral geometrisch en weinig opwindend. Dat deden de twee voorgaande Z4-generaties aanzienlijk beter. Niets nieuws onder de zon: de sensitiviteit is al enige jaren nergens te bekennen bij BMW.

BMW Concept Touring Coupé kundig uitgevoerd

Echter, daarmee is de BMW Concept Touring Coupé nog niet automatisch volledig afgeschreven. De integratie van de achteropbouw – het coachbuiltgedeelte van de Z4 – is namelijk kundig uitgevoerd. Met name van achteren komt de donorauto goed tot zijn recht en is er weer sculptuur te zien; dat hebben we gemist bij BMW. De wijze waarop de expressieve achterklepspoiler is geïntegreerd is lovenswaardig. De deelnaden van de klep zijn ver naar binnen verplaatst, ten opzichte van de oplossing zoals bij de roadster toegepast. Deze naden lopen natuurlijk, alsof zo oorspronkelijk georkestreerd, van onder het achterlicht visueel door het achterlicht naar boven toe.

Het BMW-designteam blijkt capabel om een, onder het juk van verschrikkelijke proporties gebukt gaande sportauto, kundig te hertekenen. Recht van achteren staat er een charismatisch ontwerp met goede stance. Door de brede heupen en reductie van visueel gewicht bovenin, door de eerder genoemde diffuser samenwerkend met de raampartij. In het glas is een ogenschijnlijk op de BMW-nieren geïnspireerde stap gemaakt. De colour and trim-designers zijn met interessante experimenten bezig geweest. De zachtbronzen tint van de nieren, wielen, daylight opening (DLO) en uitlaatmonden ogen in perfecte harmonie met de bruine lak. De tint is exact voldoende present, maar dus niet te veel aanwezig.

De esthetiek van de Concept Touring Coupé vertelt aan de hand van sculptuurcontrole en bijzondere details over kenschetsende coachbuildingkarakteristieken. Smaakvol, kundig en gecontroleerd uitgevoerd. Gloort er hoop aan de BMW-horizon?