Auto's met meer dan vier cilinders worden in toenemende mate verbannen uit de showrooms, zelfs in de hogere segmenten. Nog niet eens heel lang geleden was dat totaal anders: toen was de zescilinder zelfs nog aanwezig in compacte modellen. We zetten er een aantal op een rijtje.

Mazda 323 F V6

De Mazda 323 F was de vijfdeurs hatchbackversie van de 323. Ondanks het vrij onopvallende uiterlijk van de 323 F werd dit model ook geleverd met een atmosferische 2.0 V6. Met die krachtbron was de 323 F verkrijgbaar als GLX of GT, waarbij die eerste uitvoering ook met viertraps automaat leverbaar was. De 323 F kon dankzij het vermogen van 147 pk in 9,4 seconden naar de 100 km/h sprinten en topte bij 208 km/h. De automaat was met 10,9 seconden en 201 km/h iets trager. Met een vanafprijs van €21.280 was de 323 F GLX met V6 €2.677 duurder dan dezelfde uitvoering met 1.8 viercilinder.

Mazda MX-3

Nog een compacte Mazda met zes pitten onder de motorkap: de MX-3. Waar de MX-5 nooit een V6 kreeg, had de MX-3 deze krachtbron wel. De V6 van de MX-3 was met een cilinderinhoud van slechts 1,8 liter bijzonder klein. Dat kwam vooral door de Japanse fiscale wetgeving, waarbij auto's met een grotere cilinderinhoud veel zwaarder worden belast. Het blokje produceerde een vermogen van 136 pk bij 6.800 toeren per minuut, waarmee de MX-3 in 8,5 seconden naar de 100 km/h kon razen. In 1998, zeven jaar na zijn introductie, viel het doek voor de compacte Japanse coupé.

Volkswagen Golf VR6

Volkswagen kwam in de jaren 90 op de proppen met de VR6: een zescilinder met een zeer smalle blokhoek van 15 graden, waardoor de zes cilinders onder één cilinderkop konden worden ondergebracht. Het merk lepelde de motor eerst in de Corrado, later volgde de Golf. In de daaropvolgende decennia zou de Volkswagen Group de VR6 breed blijven toepassen. De krachtbron verscheen onder meer in de Golf IV V6 4Motion, Golf R32 (IV en V), Seat Leon Cupra 4 en de Audi A3 en TT. De cilinderinhoud varieerde daarbij van 2,8 tot 3,2-liter. Voor de grotere segmenten boorde Volkswagen de VR6 verder op tot 3,6 liter. Met de 174 pk sterke 2,8-liter VR6 aan boord kreeg de Golf III in ieder geval vleugels: de hatchback sprintte in 7,8 seconden naar de 100 km/h en stoof door tot 224 km/h.

Alfa Romeo 147 GTA

De welbekende 3,2-liter Busso V6 in een compacte verpakking? Ja graag! De Alfa Romeo 147 GTA laat al zijn 250 pk's via de voorwielen los op de weg. In een rijtest uit die periode concludeerden we dat het geluid om van te smullen was en de V6 een gretig karakter had, maar dat het vermogen nogal eens leidde tot wielspin en de 147 dankzij het zware blok behoorlijk onderstuurd was. Dat trekt in ieder geval geen zware wissel op de huidige occasionprijzen, want die rijzen aardig de pan uit.

Renault Clio V6

Je kunt natuurlijk een V6 onder de motorkap monteren, maar waarom zou je 'm niet achter de voorstoelen leggen? Dat deed Renault bij de Clio V6, die er overigens een behoorlijk listig weggedrag op nahield. Dat was bij de tweede generatie van de Clio V6 overigens aanmerkelijk beter voor elkaar. Renault bouwde die namelijk in eigen beheer en niet meer bij Tom Walkinshaw Racing. De 255 pk sterke Clio V6 is altijd een zeldzame hot-hatch gebleven. Tegenwoordig mag je een fors bedrag op tafel leggen als je er eentje in je garage wilt hebben staan.

BMW 3-serie Compact

BMW bracht met de 3-serie Compact een kortere driedeurs hatchback op basis van de 3-serie op de markt. Smaken verschillen, maar over het algemeen vond het publiek de kortere 3-serie minder mooi dan de reguliere coupé. De E36 Compact was van voren identiek aan de 3-serie, bij de E46 verschilde de Compact door zijn dubbele koplampen. Hij was er ook met zes-in-lijn: eerst als 170 pk sterke 323ti, later als 192 pk sterke 325ti. Dankzij zijn korte wielbasis en achterwielaandrijving is de auto zeer geschikt om mee te driften.

BMW 130i

De 3-serie Compact was niet het enige kleinere model waarin BMW de zes-in-lijn legde. De BMW 1-serie was er namelijk ook als 130i met ruim 260 pk sterke zescilinder. Als je die redelijk anoniem samenstelde, zoals het exemplaar op de foto hierboven, had je een ware sleeper in handen. De 1-serie Coupé was er zelfs als 135i met een geblazen 3.0 zescilinder en 306 pk. Uiteindelijk bleef de zescilinder twee generaties lang aanwezig in de 1-serie. Bij de introductie van de laatste generatie verdween de zespitter, waarmee dit type krachtbron volledig uit de onderste segmenten van de automarkt is verdwenen.