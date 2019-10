De VZR Lease Top 10 Manager Edition

De gemiddelde catalogusprijs van een zakenauto is de afgelopen jaren opgelopen naar € 41.300 in 2018*. Dit komt voornamelijk door de duurdere technieken van hybrides en elektrische modellen. Dat deze auto’s ondanks hun hogere aanschafprijs toch aantrekkelijk zijn, komt onder andere door de lage bijtelling. De verwachting is dat de gemiddelde prijs van een zakenauto de aankomende jaren gaat dalen. De reden hiervoor is het grotere aanbod van goedkopere elektrische auto’s, maar ook de dalende prijs van batterijen voor hybride en elektrische auto’s.

We verwachten dat over een paar jaar de gemiddelde aanschafwaarde van een zakenauto daalt tot het niveau van 2015/2016 en dat hij dan binnen de “range” van deze Lease Top 10 – Managers Edition ligt. Alle auto’s in de Managers Edition van deze Lease Top 10 hebben namelijk een vanafprijs van minimaal € 25.000 en maximaal € 38.000.

Om in de VZR Lease Top 10 te kunnen staan, moet het model dus de juiste vanafprijs hebben. Daarnaast zijn de zakelijke kentekenregistraties van het afgelopen half jaar belangrijk. Als een model een plaats heeft bemachtigd in de Top 10, dan worden daar het vanaf-bijtellingstarief en een USP (Unique Selling Point) aan toegevoegd. Er zijn natuurlijk ook modellen die op basis van hun zakelijke registraties niet in aanmerking kopen voor een Top 10 plek. Is het niet zo dat onbekend onbemind maakt? Daarom krijgen twee modellen een ‘special-plek’ in de Top 10, omdat ze wél het overwegen waard zijn.

Bij deze Lease Top 10 worden de Citroën C5 Aircross en Mazda CX-5 in het zonnetje gezet als Special. De Citroen C5 Aircross is alles behalve allerdaags. Hij combineert een ruim en aangenaam ogend exterieur en interieur met goede rijeigenschappen. Zakelijk rijdend Nederland begint hem steeds meer te ontdekken, gezien de stijgende verkoopcijfers. De Mazda CX-5 gooit het over een andere boeg. Hij is stoer, krachtig en niet alleen qua uiterlijk. Dit geldt zeker ook voor zijn prestaties. Hij heeft één van de beste restwaardes uit zijn klasse, wat de leaseprijs ten goede komt.

Merk Model Aantal Bijtelling Volkswagen T-Roc 1.626 € 200 Kia Niro 3.281 € 196 Volvo V40 1.268 € 192 Mazda CX-5 Special € 241 Skoda Kodiaq 1.115 € 241 Citroën C5 Aircross Special € 218 Peugeot 3008 1.524 € 218 Nissan Qashqai 1.158 € 193 Peugeot 5008 1.389 € 237 Volkswagen Tiguan 1.831 € 237

*bron: onderzoek Wat beweegt de zakelijke rijder?