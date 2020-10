De Vluchtstrook: af-fabriek ‘nose-swaps’

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In de tuningwereld is het niet ongebruikelijk om een auto van de neus van een ander model te voorzien. Er zijn echter ook modellen die met zo’n afwijking worden geboren, zelfs anno 2020.

Afhankelijk van de generatie is het eenvoudig tot redelijk eenvoudig om een Golf van de neus van een Jetta, Vento of Bora te voorzien. Met het wisselen van grille, koplampen en wellicht bumper, voorschermen en motorkap heeft je hatchback uit Wolfsburg zo ineens een unieke uitstraling, zij het dat dit geintje al duizenden keren is uitgehaald.

Ook in de Japanse hoek komt dit fenomeen voor. Een bekend voorbeeld is de Nissan Silvia van de S13-generatie, die hier bekendstond als 200SX. In zijn thuisland was die auto er als driedeurs ‘fastback’ met klapkoplampen en als tweedeurs coupé met vaste lichtunits. Je raadt het al: de neus van de één wordt nogal eens op de koets van de ander gemonteerd.

Exeo Cabrio

Dat het op deze manier personaliseren van een auto wordt gedaan als de neus in kwestie zich eenvoudig laat overzetten, is niet verrassend. Eigenlijk is het opmerkelijk dat er voor zover bekend nog niemand is die op basis van een open Audi A4 een Seat Exeo Cabrio heeft gebouwd, wat ons persoonlijk dan weer erg zou verblijden. Wat wel verrassend is, is dat sommige autofabrikanten er zélf voor kiezen om de neus van het ene model op de koets van het andere te schroeven.

E90

BMW was de eerste die zich ‘schuldig maakte’ aan deze praktijk. De M3 sedan van de E90-generatie kreeg niet alleen de aandrijflijn, onderstelcomponenten en bumpers van de M3 coupé en cabriolet, maar ook de stevig afwijkende koplampen die bij de tweedeursversies horen (foto 7). Dat betekende dat er speciaal voor deze auto een nieuwe motorkap en dito voorschermen moesten worden ontwikkeld, want de coupé-neus was een stukje langer dan die van de vierdeurs. Evengoed is het resultaat dat de sedan aan de voorkant nauwelijks van zijn tweedeursbroertjes is te onderscheiden, terwijl dat bij de minder krachtige versies nadrukkelijk wél eenvoudig is.

BMW herhaalde hetzelfde kunstje tot veler ontsteltenis met de laatste generatie van de M3, die dus ook de gigantische ‘neusgaten’ van de M4 heeft. Moeilijk te missen en in ieder geval behoorlijk spraakmakend. In de nabije toekomst verschijnt er voor het eerst ook een M3 Touring, die uiteraard dezelfde neus krijgt toebedeeld.

RS6 of RS7?

Een minder bekend voorbeeld vinden we bij Audi, eveneens bij een sportief topmodel. De meest recente RS6 ziet er nóg bruter uit dan zijn voorganger. Anders dan je wellicht zou verwachten komt dat niet alleen door de enorm uitgebouwde wielkasten, gigantische diffuser in de achterbumper en agressieve voorbumper. Nee, de RS6 deelt zijn angstaanjagende front met de RS7. Let maar op: waar een ‘gewone’ A6 of S6 koplampen met opvallende uitlopers aan de onderzijde heeft, heeft de RS6 rechte, platte exemplaren. Ook de led-signatuur van de lichtunits wijkt af van die van de A6, en vinden we terug op de A7. De motorkap is wél weer anders. bij de A7 en RS7 bevindt de uitsnede zich bijna aan de uiteinden van de koplampen, terwijl de kap bij de A6 een stuk smaller is.

Overigens zijn er ook voorbeelden van auto’s die de neus van een opvolger kregen, in een lafhartige poging om een bepaalde carrosserievariant nog even fris te houden. Het bekendste voorbeeld is de Volkswagen Golf 3 cabriolet met de neus van een Golf 4, maar ook bij de Mercedes-Benz CLC (voordien C-klasse Sportcoupé) was dit het geval. Wie nog een voorbeeld weet, wordt uiteraard van harte uitgenodigd om dit met ons te delen.