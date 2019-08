Dít is de nieuwe Audi RS6 Avant!

Er zijn momenteel maar weinig auto’s die niet in de supercategorie vallen en toch op zo veel aandacht van jong, autominnend publiek kunnen rekenen als de Audi RS6 Avant. DJ’s als Afrojack en op social media grote figuren als oud-skiër Jon Olsson bezorgden de knal-station een status waar geen deuk in te slaan viel. Audi Sport schuift nu een volledig nieuwe, vierde generatie RS6 Avant naar voren.

Helaas, Audi geeft de RS6 Avant niet weer een machtige V10 zoals het dat bij de tweede generatie wel deed, maar daarmee is dan ook het enige eventueel negatieve gezegd. Op ieder vlak streeft deze volledig nieuwe RS6 Avant zijn voorganger voorbij. De vraag wat de nieuwe generatie dan wél aandrijft, kan beantwoord worden met: ‘een brok puur geweld’. Net als voorheen ligt er een 4,0-liter TFSI onder de kap, een achtcilinder met twee turbo’s die maar liefst 600 pk en 800 Nm levert. Een snel vergelijk: de vorige RS6 Avant stampte 560 pk en 700 Nm uit zijn V8. Zelfs de Performance-versie van de uitgaande versie, de overtreffende trap dus, levert 50 Nm minder dan deze nieuwe knal-station waar het dievengilde waarschijnlijk al watertandend naar uit kijkt.

Met deze nieuwe krachtcentrale sprint de RS6 Avant in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar valt met twee optiepakketten op te hogen naar 280 en zelfs 305 km/h. Voor wie ondanks al dat geknal ’s nachts ook vrij(er) van blaam een oogje dicht wil doen, is de achtcilinder uitgerust met mild hybrid-techniek. Een starter-generator slaat de bij het remmen en uitrollen gegenereerde energie op in een klein accupakket en gebruikt die energie vervolgens ter ondersteuning bij het optrekken. Interessant is ook dat de RS6 Avant zodoende tussen een snelheid van 55 en 160 km/h kan ‘zeilen’ met de motor uit.

Wie gewoon gas blijft geven, wordt in ieder geval getrakteerd op een diepe brom, want er is natuurlijk ook weer een sportuitlaat beschikbaar die nog net eventjes wilder klinkt. De versnellingsbak is weer een achttraps tiptronic bak, maar dan wel met kortere schakeltijden én een nieuwe Launch Control-modus. Normaal gesproken gaat er 40 procent van het vermogen naar de voorwielen en de rest naar de achteras. In totaal kan tot 85 procent van de kracht naar de achteras. Andere aanpassingen hebben betrekking op o.a. het onderstel. Adaptieve luchtvering is standaard, maar de boel is wel aangepast aan de RS-eisen. Hij ligt er normaal al 2 cm lager mee dan een reguliere A6, maar wie boven de 120 km/h komt, zakt nog eens een centimeter lager. Bij lage snelheden staat hij weer iets hoger op z’n poten. Verder is de stuurinrichting directer dan voorheen. Het kan nog strakker want Audi zet een meesturende achteras op de optielijst, daar merk je vooral bij lage tot gemiddelde snelheden iets van, maar die is ook subtiel op snelheid actief.

Breed

Was de vorige RS6 Avant al een brede jongen, deze nieuwe generatie stulpt werkelijk vanuit elke hoek uit het originele A6-maatpak. Net als bij het uitgaande model is de koets van deze nieuwe generatie tijdens z’n RS-transformatie uitgebouwd. Dat betekent niet alleen dat de wielkasten aan elke kant 4 centimeter verder naar buiten komen. Volgens Audi zijn alleen de voorportieren, het dak en de achterklep uitwisselbaar met een reguliere A6 Avant. Audi vult de immense wielkasten op met 21-inch groot lichtmetaal, al is 22-inch optioneel. Erachter: heftige remmerij met zwarte en optioneel rode klauwen. Koolstofkeramische remmerij is ook weer leverbaar en is er zelfs meer kleurkeuze. Bijkomend voordeel van die laatste optie: het remsysteem is 34 kilo lichter dan het standaardsysteem.

Ander opvallend feit: de RS6 Avant is de enige A6 die de koplampen heeft van … de A7! Dit omdat deze kijkers te voorzien zijn van RS Matrix led-lasertechniek. Daarbij geeft Audi de RS6 Avant de 'brievenbus' onder de motorkap, die we onder meer kennen van de A1. De neus kenmerkt zich verder door een plattere en bredere grille zonder lamellen maar met gaaswerk en zonder singleframe-omlijsting.

Je hebt nog even tijd om te sparen, de nieuwe RS6 Avant komt namelijk in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar. Als hij er is, moet je hem vergelijken met auto’s als de AMG 63-versies van de E-klasse en met de M5 van BMW, al is die laatste er niet als Touring.