De Tweeling: Ford Galaxy – Volkswagen Sharan – Seat Alhambra

In de jaren 90 was ‘MPV’ heel even het toverwoord in autoland. Na het pionierswerk van Chrysler en Renault konden andere fabrikanten niet wachten om zelf met een ‘busje’ te komen. Zoals wij allemaal weten, maken vele handen licht werk, dus zeker als er haast bij is, loont het de moeite om de samenwerking met een concurrent aan te gaan.

Fiat, Lancia, Peugeot en Citroën kwamen met een reeks ruimtewagens onder de verzamelnaam ‘Eurovan’ en Fords Europese tak zocht hulp in Wolfsburg. Het product van die samenwerking was meer een Volkswagen dan een Ford en werd ook in Volkswagens designstudio ontworpen. Ook veel van de beschikbare motoren kwamen van Volkswagen, terwijl in het interieur de VW-knoppen lastig te missen zijn.

Toch is juist het dashboard weer duidelijk beïnvloed door Ford, terwijl de Galaxy ook elders goed van een Sharan te onderscheiden is. De auto kreeg aanvankelijk afgeronde koplampunits en een ovaalvormige grille mee, in de stijl van de eerste Mondeo. Aan de achterzijde werden de lichtunits optisch met elkaar verbonden. Volkswagen koos voor rechthoekiger koplampen en besloot de Sharan bovendien ook als Seat Alhambra te gaan voeren. De Alhambra en Sharan liggen logischerwijs nog dichter bij elkaar dan de Sharan en de Galaxy.

Alle drie de producten van deze samenwerking kregen rond de eeuwwisseling een stevige facelift, waarbij het onderscheid tussen de drie flink groter werd. De Seat kreeg zijn kenmerkende vierkante ‘blokje’ in de grille en de strakke, heldere lichtunits die ook voor de Sharan werden gebruikt, terwijl Ford voor een compleet nieuw front ging met opvallende lichtunits in Focus-stijl. Het ‘nineties’-dashboard van de oorspronkelijke versies maakte plaats voor een strekker exemplaar, waarbij de auto’s zich onder meer door andere ventilatieroosters nadrukkelijker van elkaar wisten te onderscheiden.

De volgende generatie Galaxy trad in 2006 aan en kondigde het voorlopige einde aan van de warme banden tussen Ford en Volkswagen. De Sharan en Alhambra hielden het langer vol en gingen pas in 2010 de volgende fase in. Alle drie auto’s zijn er nog, maar het segment van de grote MPV’s is inmiddels op sterven na dood in West-Europa.

Overigens is dit niet het enige voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen Ford en Volkswagen. In deze rubriek heb je eerder al kunnen lezen over de Ford Verona en de Volkswagen Apollo. Ook de Ford Versailles, een broertje van de Volkswagen Santana, werd al eens op het podium gehesen.