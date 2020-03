Seat neemt definitief afscheid van de Alhambra

De productie van Seats gezinsauto zou aan het einde van deze maand worden gestaakt. Dat heeft Seat aan het Britse Autocar bevestigd. Over de reden van het verdwijnen van de Alhambra hoeven we waarschijnlijk niet al te lang uit te weiden. De grote vraag naar SUV’s zorgt al jaren voor het uitsterven van MPV’s. Merken als Ford (in ons land) en Peugeot namen hierdoor al afscheid van hun MPV’s.

Bij Seat neemt de zevenzits Tarraco het stokje over van de Alhambra. Dat deed de SUV begin vorig jaar al in ons land, want de Alhambra staat al ruim een jaar niet meer in onze prijslijsten. Nu is het voor de Spanjaard dus ook over en sluiten op alle andere markten. Seat startte in 1995 met de Alhambra. Net als bij de generaties die volgden, gold de Volkswagen Sharan als basis. Moederbedrijf Volkswagen houdt volgens Autocar nog wel even vast aan die Sharan. Deze zou nog tot het eind van dit jaar - tot na de coronacrisis - worden gebouwd.

Seat bouwt in totaal meer dan 500.000 Alhambra’s. Dik 14.000 van deze exemplaren vinden een Nederlandse koper. In 2001 gebeurde dat het vaakst: 1.461 keer.