Facelift Friday: Volkswagen Sharan/Seat Alhambra

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Misschien is het gek, maar schrijver dezes vindt zo’n eerste Sharan pure nostalgie. De auto is nog niet eens zó oud, maar zeker in zijn oorspronkelijke vorm wel compleet uitgestorven. Daar komt bij dat de Volkswagen Sharan een vertegenwoordiger is van een verdwenen autosoort: de grote ‘ruimteauto’.

Galaxy

De eerste Volkswagen Sharan verscheen in 1995 op de markt als reactie op het succes van de Chrysler Voyager en Renault Espace. Volkswagen klaarde deze klus niet alleen, maar werkte samen met Ford. Het resultaat was een drietal nieuwe modellen. Binnen Volkswagen kreeg de auto gezelschap van de Seat Alhambra, die zowel voor als na de facelift slechts op detailniveau verschilde van de Volkswagen. Daarnaast verscheen de auto als Ford Galaxy op de markt. Met name na de facelift sloeg dat model designtechnisch een behoorlijk andere weg in, dus die bewaren we voor een aparte editie van ‘Facelift Friday’.

Alles nieuw

De facelift van het duo Sharan/Alhambra loog er niet om. Zoals we wel vaker zien in deze rubriek, bleek de mode van rond de eeuwwisseling heel anders dan die van vijf jaar eerder. Er was dan ook een complete make-over nodig om deze ruimtereuzen klaar te maken voor de eeuwwisseling. De neus ging compleet op de schop, waarbij nieuwe, heldere lichtunits uit één stuk werden gemonteerd. De anders gevormde lampen kregen gezelschap van een dito grille, waardoor ook motorkap en voorschermen vervangen moesten worden door opnieuw getekende exemplaren.

Nog opmerkelijker is dat ook de achterkant compleet in het nieuw werd gestoken. Waar om kosten te drukken vaak wordt volstaan met een andere indeling van de achterlichten, kregen de Sharan en Alhambra een compleet nieuw lichtcluster toebedeeld. Wijzigingen aan het achterscherm waren daarmee onvermijdelijk, maar het leverde wel een veel strakkere auto op. De meer rechtlijnige lichtunits werden bij de Sharan optisch aan elkaar verbonden, maar werden bij de Seat aan weerszijden van de kentekenplaat schuin afgesneden.

Volkswagen-dash

Ander belangrijk nieuws vonden we in 2000 aan de binnenkant. Waar de Sharan en Alhambra technisch toch echt Volkswagen-producten waren, was het dashboard van de oorspronkelijke editie zichtbaar de verantwoordelijkheid van ontwikkelingspartner Ford. Dat veranderde met de facelift, toen de complete werkomgeving werd vervangen door een strakker geheel in de stijl van de toenmalige Golf en Passat. De nieuwste edities van deze modellen ogen daarmee ook vanbinnen een stuk moderner, maar het oermodel is wellicht wel leuker. Of niet?