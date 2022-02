Citroën AX (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Er zijn behoorlijk wat kleine Franse auto's die zelfs op relatief hoge leeftijd nog steeds overal en nergens te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Peugeots 106, 205 en 206. De Citroën AX verdween wat sneller uit het straatbeeld. Dat ze inmiddels echt zeldzaam zijn, blijkt ook wel uit het occasionaanbod. Op onze eigen website treffen we er zelfs maar één. Dat is wel meteen een leuke: een GT.

GT klinkt veel stoerder dan het eigenlijk is, maar de GT was wel echt een leuke uitvoering van de AX. De kleine Fransman kreeg namelijk diverse sportieve kenmerken toebedeeld als GT. Zo zit er rondom aankleding op de auto die hem wat meer body geeft en doet denken aan de uiterlijke extra's van de AX GTI. Dan doelen we bijvoorbeeld op de kunststof randen rond de wielkasten, de dikkere voor- en achterbumper, de dakspoiler en uiteraard de speciale wielen. Ook in het interieur gaat het er wat leuker aan toe dan gewoonlijk in een AX, onder meer dankzij de sportstoelen en natuurlijk ook de toerenteller.

Sportieve aankleding weliswaar, maar onder de motorkap ligt gewoon de bekende 1.4 injectiemotor die in de loop der jaren in tal van PSA-auto's lag. Een vierpitter die 75 pk naar de voorwielen stuurt. Bepaald geen monster dus, maar sterk genoeg om de slechts 750 kilo wegende AX behoorlijk vlot van zijn plek te krijgen. 0 naar 100 km/h is in 9,7 seconden gepiept als je de vijfbak kundig weet te bedienen. Dankzij zijn lage gewicht en in bochten behoorlijk makkelijk hellende koets kan het al snel lekker rap aanvoelen als je met de AX een leuke bochtige weg pakt.

Kortom, zo'n AX GT heeft het in zich om een lach op je gezicht te toveren en daarbij is dit exemplaar er vermoedelijk ook nog eens behoorlijk goed aan toe. Op de foto's ziet hij er nog netjes uit en de aanbieder heeft een uitgebreide waslijst aan verricht onderhoud in de advertentie gezet. Wel heeft de AX een flink aantal eigenaren versleten: 13 om precies te zijn. Even een extra check van de historie aan de hand van eventueel aanwezige papieren kan dus geen kwaad en het lijkt erop dat er nog aardig wat documentatie aanwezig is. De vraagprijs is €3.000. Dat is voor een AX aardig wat, maar in beginsel haal je hier wel iets heel leuks en zeldzaams mee in huis.