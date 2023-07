De reïncarnatie van Saab: 'investeerder zwengelt productie aan'

Mooi nieuws voor Saab-fans en voor de mensen in Trollhättan. Daar waar ooit Saabs van de band liepen, zal waarschijnlijk binnenkort weer een auto gebouwd worden die nog deels voortkomt uit de erfenis van het Zweedse merk. De veelbelovende elektrische Emily GT gaat mogelijk toch in productie.

Afgelopen voorjaar maakten we virtueel kennis met de NEVS Emily GT. Een auto die we omschreven als een 'doodgeboren Saab-kindje', omdat het een creatie van het uit de resten van Saab ontstane merk NEVS is. Dat niet alleen; de Emily GT heeft zelfs wat uiterlijke Saab-trekjes en zou je met een beetje fantasie kunnen zien als een moderne opvolger van Saabs laatste geheel nieuwe productiemodel, de 9-5 NG. De Emily GT is een vierdeurs EV met een minstens 490 pk sterke aandrijflijn en een 170-kWh accupakket, goed voor 1.000 km rijbereik.

Net als National Electric Vehicle Sweden (NEVS) zelf leek de Emily GT nooit veel verder te komen dan een interessant idee. NEVS' moederbedrijf is het Chinese Evergrande en zoals je misschien wel weet heeft dat bedrijf betere tijden gekend. Dat niet alleen; NEVS zit nu in wat het zelf een 'winterslaap' noemt, in de hoop dat er een investeerder opstaat die er verder mee wil. Dat is nu het geval, zo meldt de Zweedse tak van Auto, Motor und Sport.

Het is nog niet duidelijk wie de investeerder is, maar er is een intentieverklaring getekend en het doel zou zijn om in Trollhättan weer auto's te gaan bouwen. De Emily GT is het gedoodverfde eerste model dat er dan van de band kan gaan rollen, al is nog wel even de vraag onder welke merk- en modelnaam. Het gaat om een Europese investeerder, zo meldt Auto, Motor und Sport. Ook het PONS geheten (conceptuele) autodeelprogramma van NEVS is door die investeerder overgenomen. In 2020 toonde NEVS al een autonoom studiemodel voor PONS.