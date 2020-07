NEVS toont autonome deelauto

NEVS introduceert PONS, een conceptversie van een autodeelprogramma waar in dit geval een elektrisch aangedreven én autonoom een voertuig bijhoort: de Sango. NEVS is van mening dat er een grote toekomst weggelegd is voor dergelijke autonome deelauto's, "[...] omdat er wereldwijd 1,3 miljard auto's zijn die slechts 5 procent van hun bestaan gebruikt worden." De Sango is een 4,27 meter lange blokkendoos met een opvallend futuristische vormgeving. Het is wellicht wat flauw om direct te zoeken naar uiterlijke overeenkomsten met een ander model, maar we konden niet anders dan de enigszins op de achterlichten van de Aston Martin One77 lijkende set verlichting aan de achterzijde van de Sango even onder de aandacht brengen.

De 1,95 meter hoge en 2,02 meter brede Sango staat op een volledig elektrisch aangedreven platform en heeft een 62 kWh groot accupakket in zijn bodem waarmee volgens de WLTP-cyclus meer dan 200 stadskilometers mee af te leggen zijn. Het 2.500 kilo wegende 'wachtkamertje' op wielen heeft een 11 kW-boordlader waarmee het accupakket in 5,5 uur weer helemaal vol te laden is. De beoogde topsnelheid van de Sango ligt op 70 km/h, al is het huidige testexemplaar nog begrensd op een snelheid van 15 km/h. Hierna volgt een testversie die 50 km/h moet kunnen halen. De Sango's moeten uiteindelijk in de Zweedse hoofdstad Stockholm in een kleine testvloot van 10 exemplaren in de praktijk getest worden.

NEVS heeft AutoX ingeschakeld voor de ontwikkeling van een autonoom systeem dat de omgeving onder meer met diverse lidar-sensoren, je ziet de lidar-kokertjes op het dak staan, in de gaten houdt. Het idee is dat de Sango geheel autonoom, niveau vier dus, zijn weg door de stad kan vinden. Vanbinnen afhankelijk van de gekozen modus waarin de Sango rijdt tot zes zesplaatsen. De stoelen zijn verschuifbaar, draai- én verwijderbaar en dat zorgt voor de mogelijkheid diverse configuraties van het meubilair toe te passen. NEVS spreekt ook van een versie waarbij vier door een wandje van elkaar gescheiden personen kun de Sango van A naar B gebracht kunnen worden. Het bestellen van de Sango en het afwikkelen van de betaling zou via een vernuftige Okulo gedoopte telefoonapplicatie moeten gebeuren.