Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De nieuwe Duitse EV-subsidie is afhankelijk van hoeveel kinderen je hebt

Kan grote gevolgen hebben

50
ID.Buzz GTX en LWB
Jan Lemkes

Zeer goed nieuws voor autobouwers die hun EV’s maar niet kwijtraken in Europa: Duitsland voert weer een EV-subsidie in! De aanschafsubsidie gaat waarschijnlijk ook gelden voor PHEV’s en de hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van hoeveel kinderen de aanvrager heeft. Jawohl!

Dat de Duitse EV-subsidie van groot belang is voor hoeveel EV’s er in Europa worden verkocht, bleek wel toen de subsidie in 2023 werd afgeschaft. De EV-verkopen stortten toen direct in en dat is pijnlijk, want autobouwers worden in Europa afgerekend op de gemiddelde CO2-uitstoot per verkochte auto. Een subsidie in wat met afstand de grootste automarkt van de EU is, heeft dus gevolgen voor de hele EU.

Dat de Duitse subsidie weer terug zou keren, weten we al sinds oktober. Nu is er echter meer bekend over de invulling en daar zitten wat interessante kanten aan. De ADAC meldt dat huishoudens met een inkomen tot €80.000 vanaf 2026 aanspraak kunnen maken op een aankoopsubsidie van minimaal €3.000 per auto. Zowel de inkomensgrens als het exacte bedrag worden echter verhoogd naarmate de aanvrager meer kinderen heeft. Bij de inkomensgrens is dat met €5.000 per kind, bij het subsidiebedrag gaat het om €500 per kind voor de eerste twee kinderen. Het maximum is hier dus €4.000, die de aanvrager in zo’n geval kan aanvragen met een inkomen tot €90.000.

Kia EV9 exterieur

Met een groot gezin is een dure Kia EV9 wel lekker, en dan krijg je dus ook meer subsidie.

Die connectie met de hoeveelheid kinderen lijkt misschien vreemd, maar is dat stiekem niet. Met kinderen voldoet een autootje als de Hyundai Inster immers al snel niet meer, en moet er dus worden uitgeweken naar grotere en daarmee al snel flink duurdere EV’s.

Ook als de EV in kwestie wordt geleased kan er subsidie worden aangevraagd. Het gaat om nieuwe auto’s die meteen in Duitsland worden geregistreerd en er geldt een nog niet nader omschreven minimumperiode waarin de auto in bezit van de aanvrager moet blijven. Ook over de PHEV-subsidie weet ADAC nog weinig concreets te melden, maar wel dat die subsidie er komt. Ook kopers van een oplaadbare hybride kunnen dus een tegemoetkoming krijgen.

Vrijstelling wegenbelasting

Elektrische personenauto’s zijn in Duitsland nog altijd vrijgesteld van KFZ-Steuer, ofwel wat wij wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting noemen. Dit gold aanvankelijk tot 2030, maar wordt nu met vijf jaar verlengd tot 31 december 2035. Een enorm groot voordeel voor Duitse autobezitters is dit trouwens niet, want die ‘KFZ-Steuer’ valt erg mee. Voor een Skoda Kodiaq 1.5 mild-hybrid betaal je bijvoorbeeld 114 euro per jaar. Deze auto weegt 1.665 kilo, wat je in de Nederlandse provincie Zuid-Holland een rekening van €1.188 per jaar oplevert.

50 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Lancia Ypsilon HF Line

Zes landen vragen officieel om verruiming Europese 2035-regels

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe, elektrische Mercedes-Benz GLB flink duurder dan EQB

Nieuws
Leapmotor B10

Stellantis brengt Leapmotor naar Zuid-Amerika

Nieuws
Volkswagen Dresden fabriek ID3 productie

Volkswagen-medewerkers in Dresden kunnen een ID3 kopen van hun transitievergoeding

Nieuws
AUDI E7X

Ook AUDI heeft nu een elektrische SUV: dit is de AUDI E7X

Lezersreacties (50)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.