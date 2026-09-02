In 2018 leverde Mitsubishi in Nederland de laatste exemplaren van de Pajero. Ver buiten Nederland stond de Pajero nog een paar jaar langer in de showrooms, maar daaraan kwam in 2021 een eind. Nu is de Mitsubishi Pajero terug. De elders Montero geheten nieuwe Pajero verloochent de kernwaarden van zijn voorgangers niet.

De nieuweling is er vooralsnog alleen als vijfdeurs. Hij is 4,92 meter lang, 1,93 meter breed en 1,91 meter hoog. Wat afmetingen betreft is hij daarmee enigszins vergelijkbaar met de in Nederland simpelweg Land Cruiser geheten Toyota Land Cruiser Prado (J250). De wielbasis van de nieuwe Pajero bedraagt 2,87 meter.

Net als de Land Cruiser is ook de Mitsubishi Pajero een echte avonturier. Hij heeft een ladderchassis en lange veerwegen en een starre achteras. Mitsubishi belooft 23 centimeter bodemspeling, een aanrijhoek van 30,4 graden en een afloophoek van 25,8 graden. De SUV heeft drie zitrijen en biedt plaats aan tot zeven inzittenden. Onder de kap ligt een 2,4-liter viercilinder dieselmotor die ruim 200 pk en 480 Nm op de been brengt. Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat. Uiteraard zijn er diverse instellingen voor de vierwielaandrijving. Lage gearing is van de partij, evenals een instelbaar differentieel en zeven verschillende rijmodi. Ondanks die op papier rudimentair klinkende opzet heeft de nieuwe Pajero een relatief modern interieur, compleet met 14,3-inch displays die optisch aan elkaar gesmolten zijn.

De nieuwe Mitsubishi Pajero rolt in Thailand van de productieband en komt daar dan ook als eerste op de markt. Uiteindelijk wordt het model naar meer dan 100 landen geëxporteerd, al lijken daar geen Europese landen tussen te zitten.