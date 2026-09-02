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Euro NCAP Cupra Raval, Leapmotor B05, Geely E2, Aion UT
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Nieuws

Cupra Raval en drie Chinese nieuwkomers met succes aan gort gereden

Raval in Nederland standaard vijf in plaats van vier sterren

Lars Krijgsman
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Veiligheidsinstituut Euro NCAP heeft vakkundig vier nieuwe modellen aan bonken gereden. De Cupra Raval, Leapmotor B05, Geely E2 en Aion UT moesten het ontgelden. Uiteraard niet zomaar en in dit geval ook niet zonder viervoudig succes.

Euro NCAP heeft de resultaten van uitgebreide veiligheidstests van vier nieuwkomers gepresenteerd. De resultaten zijn meer dan behoorlijk. We beginnen met de meest Europese van het stel: de Cupra Raval.

De Cupra Raval in basistrim is door Euro NCAP met vier van de maximaal haalbare vijf sterren beoordeeld. De variant met een elders optioneel uitgebreider pakket veiligheidssystemen (waaronder uitgebreide adaptieve cruisecontrol en Forward Traffic Alert) keert wel met vijf sterren huiswaarts. De Cupra Raval lijkt in Nederland ook in basistrim met deze systemen uitgerust.

De andere vier nieuwkomers die het moesten ontgelden, zijn stuk voor stuk van Chinese afkomst. Dat is niet het enige wat de Leapmotor B05, Geely E2 en Aion UT met elkaar gemeen hebben. Ze scoren allemaal de maximaal haalbare score van vijf NCAP-sterren.

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