De merkwaarde van Tesla is met maar liefst 35 procent gekelderd

Toyota weer waardevolste merk ter wereld

Tesla Model Y en Model 3
Lars Krijgsman

De merkwaarde van Tesla is in 2025 met maar liefst 35 procent gezakt ten opzichte van vorig jaar. Dat zijn niet onze woorden, maar die van marktonderzoeker Interbrand. Marktonderzoeker Kantar is een andere mening toebedeeld.

Elk jaar stellen meerdere marktonderzoekbureaus een lijst op met de naar hun mening meest waardevolle merken ter wereld. Zo ook Interbrand. In de jaarlijkse Best Global Brand-rangschikking is Apple het waardevolste merk ter wereld, gevolgd door Microsoft, Amazon, Google en Samsung. Na Samsung volgt Toyota, dat zich daarmee volgens Interbrand net als vorig jaar het meest waardevolle automerk ter wereld mag noemen.

De merkwaarde van Toyota is naar inschatting van Interbrand met 2 procent toegenomen tot €63,8 miljard. In de rangschikking verandert niet veel. Mercedes-Benz staat opnieuw op plek twee, BMW weer op plek drie en Tesla claimt weer de vierde plek van meest waardevolle automerken. Interbrand schat de merkwaarde van Mercedes-Benz en BMW achtereenvolgens 15 en 10 procent lager in dan vorig jaar. De klap die Tesla in de waardering van Interbrand krijgt is nog veel heftiger. De merkwaarde van Tesla ligt volgens Interbrand maar liefst 35 procent lager dan vorig jaar. Dat is opmerkelijk, daar onderzoeksbureau Kantar Tesla juist als waardevolste automerk inschaalt en het Tesla een merkwaardestijging van 20 procent toedicht. Ook Audi (-11 procent), Volkswagen (-9 procent) en Porsche (-15 procent) krijgen bij Interbrand fikse tikken, terwijl Hyundai en Ferrari juist aanzienlijke plussen achter hun naam noteren.

Interbrand kijkt bij het bepalen van de merkwaarde naar eigen zeggen naar de financiële resultaten, 'de rol die het merk speelt bij klanten die een product overwegen' en naar de concurrentiepositie van een bedrijf.

Top 10 waardevolle automerken Interbrand 2o25

MerkMerkwaarde% verschil t.o.v. 2023
1Toyota63,8 miljard euro+2%
2Mercedes-Benz43,1 miljard euro-15%
3BMW40,2 miljard euro-10%
4Tesla25,4 miljard euro-35%
5Honda21.3 miljard euro-7%
6Hyundai21,2 miljard euro+7%
7Audi13,2 miljard euro-11%
8Ferrari13.2 miljard euro+17%
9Volkswagen12,9 miljard euro-9%
10Porsche12,9 miljard euro-15%
