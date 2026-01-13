Begin 2025 zagen we voor het eerst een gefacelifte versie van de Mercedes-Benz EQS rijden. Na krap elf maanden is die auto er nog steeds niet, maar kunnen we hem wel opnieuw laten zien.

Jawel: de gefacelifte Mercedes-Benz EQS kwam al in februari 2025 voorbij. Nu is dat weer het geval, al levert dat weinig nieuwe inzichten op. Neus en kont van Mercedes’ elektrische toplimousine zijn namelijk nog steeds stevig gecamoufleerd, al slaagde onze spionagefotograaf er wel in om een gedetailleerd beeld van de koplampen te maken. Daarop is te zien dat de EQS – hoe kan het ook anders – sterretjes-vormige dagrijlichten krijgt, net als alle andere Mercedessen die momenteel worden gelanceerd. Des te specialer dat die led-sterretjes vooralsnog lijken te ontbreken in de achterlichten, want daar zien we ze bij andere modellen wel terug. Reken verder op aangepaste bumpers, andere wielen en een gemoderniseerd interieur, waarbij het aaneengesloten ‘superscherm’ van de elektrische GLC onvermijdelijk lijkt.

Interessanter is dat we ook voor de aandrijflijn een flinke upgrade verwachten. De EQS presteert ook voor hedendaagse maatstaven absoluut oké, maar voor wat een elektrische S-klasse zou moeten zijn is ‘oké’ simpelweg niet goed genoeg. Daarom wordt er gefluisterd dat Mercedes-Benz dit platform van 400V naar 800V wil tillen, zoals Volvo dat eerder deed met de EX90. Fors hogere laadsnelheden moeten daarmee haalbaar zijn, terwijl de gefacelifte EQS ongetwijfeld ook efficiënter en krachtiger wordt.

Overigens is deze EQS hoogstwaarschijnlijk ook meteen de laatste auto met die naam. Mercedes geeft zijn elektrische modellen inmiddels immers weer traditionele namen. Bovendien laat het met de CLA zien dat zo’n EV ook prima zijn carrosserie kan delen met een benzinemodel. Voor de volgende S-klasse verwachten we dan ook een auto die óók als EV leverbaar zal zijn, maar niet meer een separaat model onder de EQS-naam. De komst van die geheel nieuwe auto duurt echter nog jaren, want behalve deze facelift-EQS staat er ook nog een gefacelifte S-klasse van de huidige generatie op de planning.