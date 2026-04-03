Mercedes halveert stuurwiel in facelift-EQS

Weer een stap verder

Mercedes-Benz EQS facelift Steer-by-wire
Jan Lemkes
Mercedes gaat fors besparen op leer en staal door stuurwielen kleiner te maken. Geintje natuurlijk, hoewel het stuurwiel van de vernieuwde EQS dankzij steer-by-wire wel flink compacter wordt.

Tesla begon met het halveren van het stuur en bracht in de Model S en Model X al in 2021 het zogenaamde ‘yoke’-stuur uit. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de uitwerking beter kan. Met de standaard stuurinrichting is overpakken nog altijd nodig, maar door het ontbreken van met name de bovenrand van het stuur ook erg lastig. Lexus deed dat beter en combineert een soortgelijk ‘vliegtuigstuurtje’ in de RZ met steer-by-wire en een variabele overbrenging, zodat overpakken in theorie niet meer nodig is.

Mercedes voert het nog een stap verder bij de vernieuwde EQS, die overigens nog niet is onthuld. Ook deze auto heeft een rechthoekig ‘yoke’-stuur en steer-by-wire (digitale overbrenging in plaats van fysieke stuurstang), maar krijgt daarnaast tot 10 graden meesturende (of eigenlijk tegensturende) achterwielen. Dat levert een kleinere draaicirkel op en een nog meer manieren om met een kleine stuuruitslag een groot effect te sorteren, erg belangrijk bij zo’n ‘yoke’. Sturen kan nu zonder ooit over te pakken en de EQS bepaalt zelf dat een stuuractie bij lage snelheid veel meer stuuruitslag oplevert dan op hogere snelheden. De voordelen van dit systeem zijn volgens de Duitsers overduidelijk: makkelijker manoeuvreren, gecombineerd met meer beenruimte en beter zicht naar voren door het compactere stuurwiel.

Los van dat stuur zien we weinig verschil met het 'oude' EQS-interieur

Wie dit niet ziet zitten of het ‘vlinderstuurtje’ simpelweg lelijk vindt, hoeft niet te treuren: standaard krijgt de vernieuwde EQS straks nog gewoon reguliere besturing met een rond stuurwiel mee. Het steer-by-wire-systeem wordt een optie en is tegen meerprijs te bestellen.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC AMG Line 7p 108 kWh | Panoramadak | Trekhaak | Rijassistentiepakket | Burmester | Hyperscreen | 360° Camera | Memory pakket | Stoelverwarming + ventilatie | Achterasbesturing | DIGITAL LIGHT | Keyless-GO | Elektrische achterklep

Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC AMG Line 7p 108 kWh | Panoramadak | Trekhaak | Rijassistentiepakket | Burmester | Hyperscreen | 360° Camera | Memory pakket | Stoelverwarming + ventilatie | Achterasbesturing | DIGITAL LIGHT | Keyless-GO | Elektrische achterklep

  • 2023
  • 95.940 km
€ 74.950
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC AMG Line 108 kWh

Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC AMG Line 108 kWh

  • 2024
  • 40.021 km
€ 88.950
Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line 108 kWh | Premium plus | Massage | Trekhaak | Panoramadak | Stoelkoeling |

Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line 108 kWh | Premium plus | Massage | Trekhaak | Panoramadak | Stoelkoeling |

  • 2022
  • 53.081 km
€ 65.850

