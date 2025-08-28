Een kwart miljoen euro voor een Mercedes 190 2.5-16 Evo II is geen uitzondering maar dat een exemplaar van de 190 waarmee het sportieve verhaal van de toenmalig Baby-Benz begon dat bedrag aantikt wel. Het gaat om een 190E 2.3-16, de eerste zestienklepper, en dan ook nog eens de auto die van Ayrton Senna was! Binnenkort verschijnt hij op de veiling en kenners zetten in op 250.000 euro als opbrengst.

Senna schreef geschiedenis met de Mercedes-Benz 190. Het was mei 1984. Het vernieuwde Grand Prix-gedeelte van de Nürburgring werd geopend met een uniek evenement: de ‘Race of Champions’. Twintig internationale topcoureurs deden mee, waaronder negen Formule 1-wereldkampioenen.

Autocoureur Juan Manuel Fangio, de officiële vertegenwoordiger van Mercedes-Benz, weigerde deel te nemen, maar reikte wel de winnaarstrofee uit. Naast grootheden als Alain Prost en Niki Lauda stond ook de toen nog onbekende debutant Ayrton Senna aan de start.

De coureurs reden voor het evenement in identiek geprepareerde Mercedessen van het type 190 E 2.3-16’s. De auto’s kregen onder andere aangepaste uitlaatsystemen, een aangepaste chassis, rolkooien, zespuntsgordels, centrale uitschakelknoppen en brede Pirelli-racebanden. De jonge Senna reed in een zilveren Mercedes met startnummer elf.

Opschudding in 1984

De Braziliaan zorgde in de kwalificatie gelijk voor opschudding: met de derde tijd, achter Alain Prost en Carlos Reutemann, demonstreerde hij op indrukwekkende wijze zijn talent.

Later, tijdens de regenachtige race, deed Senna het uiteindelijk nog beter. Hij won voor Lauda en bewees dat hij zich staande kon houden in een veld van voormalige, regerende én toekomstige wereldkampioenen. De zilvergrijze sedan met startnummer elf waarin hij dat deed, werd een icoon.

De bolide maakte zo’n indruk op Senna, dat hij een jaar later een eigen exemplaar bestelde bij Mercedes – uiteraard met korting. Hij nam de wagen in oktober 1985 persoonlijk in ontvangst in Sindelfingen en reed ermee naar zijn huis in Surrey, in het Verenigd Koninkrijk.

Twee jaar en 40.000 kilometer later verkocht Senna de auto aan een kennis van zijn manager, Julian Jakobi. De reden: een overstap naar McLaren en een verhuizing naar Monaco. In 1996 kwam de wagen in handen van de huidige eigenaar, die hem uiteindelijk meenam naar Australië.

Daar werd de airco vanwege milieuregels uitgeschakeld, maar dat systeem is volgens experts eenvoudig te activeren. Wat de auto bijzonder maakt, is niet alleen de link met Senna, maar ook de staat waarin de wagen verkeert. De kilometerstand bedraagt nu 248.267 kilometer, maar alles is nauwkeurig bijgehouden met officiële rekeningen en de onderhoudsbonnen.

Tijdens de Grand Prix van Australië in 2016 zette coureur Niki Lauda daarnaast zijn handtekening nog op de auto – een extra stukje race-erfgoed.

De Mercedes zit vol originele fabrieksopties, zoals een radio van Becker Mexico, een brandblusser, een gereedschapsset, een ongebruikte EHBO-doos en een alarmsysteem. Zelfs de originele handleidingen zijn bewaard gebleven. Wie het echt compleet wil maken, kan zelfs het bijbehorende Britse kenteken ‘B15ENA’ overnemen.

Het is al met al een unieke kans voor verzamelaars: een auto die niet alleen technisch en historisch indrukwekkend is, maar ook een tastbare herinnering vormt aan een van de grootste Formule 1-legendes ooit. De veiling vindt plaats op 1 november 2025 in Londen, bij RM Sotheby’s.

Geen behoefte aan een bekende naam maar wil je gewoon een nette, handgeschakelde 2.3-16? Hier staat er een te koop in Nederland. Voor een tiende van de prijs!