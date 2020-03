Feest: De Mercedes-Benz 190 Evo 2 is 30 geworden

De tijd gaat snel: het is alweer 30 jaar geleden dat de Mercedes 190 Evo 2 op de Autosalon van Genève werd onthuld. Das Haus had zich duidelijk flink uitgeleefd op haar destijds kleinste model. Om aan de homologatie-eisen voor het DTM te voldoen, was Mercedes een jaar eerder al met de Evo 1 gekomen. Dat was een technisch en optisch iets aangepaste 190 2.5-16V. Deze Evo 2 ging nog een stap verder. De krachtbron, een atmosferische 2,5-liter viercilinder zestienklepper die werd ontwikkeld door Cosworth, perste er in de Evo 2 maar liefst 235 pk uit. Daarmee ging je van 0-100 km/h in 7,1 seconden en de topsnelheid bedroeg 250 km/h.

Tegenwoordig zijn dat geen schrikbarende cijfers meer, maar de 190 Evo 2 was voor 1990-maatstaven een zeer rappe auto. Het uiterlijk van de Evo 2 maakte er ook geen geheim van dat het hier iets bijzonders betrof. Rondom werd de 190-koets voorzien van dikker bumperwerk en vooral de enorme achterspoiler is zo karakteristiek voor de Evo 2. Met hydropneumatische luchtvering kon de auto dichter bij de grond worden gelegd en een gelimiteerd slipdifferentieel, aangepaste vering en ophanging moesten er verder voor zorgen dat de Evo 2 ook zijn mannetje kon staan in de meer uitdagende bochten.

Aan alles bleek dus wel dat dit geen gewone 190 was. Zeker ook uit het prijskaartje. Slechts 502 exemplaren werden er gebouwd en die gingen ondanks hun (omgerekende) prijs van € 110.000 allemaal de deur uit. € 110.000, begin jaren 90, kun je nagaan. Duikt er tegenwoordig nog eentje te koop op: dan moet je al snel rekenen op het drievoudige.