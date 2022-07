De Mercedes 190 was ook een topper van 1982

Hoe revolutionair was de Mercedes 190?

Al in 1972 worden de richtlijnen voor het model onder de 200-serie op schrift gezet, gevolgd door het zogeheten ‘Lastenheft’, het lijvige boekwerk waarin alle maten, gewichten en veiligheidseisen worden vastgelegd. In 1974 krijgt de compacte Mercedes zijn zogeheten Baureihe-code 201 toe­bedeeld. Toch duurt het tot 1977 voordat project W201 definitief groen licht krijgt. De 190 zal een van de uitdagendste ontwikkelingen blijken die de ingenieurs voor de kiezen krijgen. Hij moet namelijk voldoen aan dezelfde comfort- en veiligheidseisen als de S-klasse, bij een gewicht van maximaal 1.100 kilo.

Dat blijkt een grote uitdaging; met name hoofd ontwikkeling professor Breitschwerdt vecht voor elke gram. Bovendien krijgt de auto een revolutionair onderstel, dat de maatstaf zou worden voor toekomstige modelgeneraties van het merk. Zelfs vandaag de dag maken alle Mercedes-modellen (en vele concurrerende auto’s) gebruik van de zogeheten ruimtelijk geleide achterwielophanging van de W201. De styling is voor Mercedes-begrippen een aardverschuiving, vooral omdat er op de traditionele grille na vrijwel geen verchroomd ornament worden gebruikt. De 190 oogt daardoor uiterst sober. In tegenstelling tot een paar van zijn concurrenten offert de designafdeling onder leiding van de Italiaan Bruno Sacco (foto) niet alles op voor een minimale Cw-waarde, het modewoord in de jaren 80. Zo heeft de 190 dikke regenwatergeleiders naast de voorruit en is zijn buiten­spiegel rechthoekig van vorm. De oplossing om tot een Cw-waarde van 0,33 te komen zit hem onder meer in zijn achtersteven met de afgeknotte kofferruimte.

Wat waren de concurrenten van de 190?

Hoe werd de Mercedes 190 onthaald?

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie?

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

De Mercedes 190 kent vanwege zijn hoge aanschafprijs concur­renten uit een hoger segment. Denk aan de BMW 5-serie, Audi 100, de Ford Granada (later de Scorpio), de Toyota Camry, de Opels Rekord (later Omega), Commodore en Senator, de Alfa Romeo Alfa 6 en de Peugeot 505. Ook de Citroën CX komt hier in beeld. Door zijn aantrekkelijke lease­tarieven (vanwege de extreem lage afschrijving) trekt de 190 ook zaken­rijders uit lagere klassen, zoasl de Alfa Romeo 75, Ford Sierra en Audi 80. Uiteraard is de BMW 3-serie de gedoodverfde concurrent.Het loopt storm bij de dealers, zo nieuwsgierig is het publiek om de 190 in levenden lijve te aanschouwen en om een proefrit te mogen maken in een van de schaarse demonstratiemodellen. Menigeen is echter teleurgesteld: in het sobere uiterlijk, de interieurruimte (met name de beenruimte achter), de torenhoge prijs die enkele honderden guldens onder die van de goedkoopste 200 ligt en de zeer kale uitrusting. Het wil het eerste jaar dan ook niet vlotten met de verkoop. Alsof het publiek moet wennen aan de 190. Na de aarzelende start komt de bestel-locomotief echter toch op gang, met lange levertijden tot gevolg. Ineens is de 190 zelfs een heus speculatieobject.De keuze is bepaald niet reuze als de 190 begin 1983 arriveert. Er is één carrosserievariant, de vierdeurs sedan, en er zijn twee benzinemotoren leverbaar: de 190 met de geknepen tweeliter viercilinder uit de 200 van 90 pk (carburateur) en de 190E (injectie) die 122 pk levert. Het duurt tot eind 1984 voordat de fluisterdiesel zijn opwachting maakt. De 72 pk sterke viercilinder is gloednieuw en draagt sterk bij aan het verkoopsucces. Tege­lijkertijd laat de 190E 2.3-16 de harten van liefhebbers sneller kloppen. Pas in 1985 voegt Mercedes sterkere motoren toe: de 2.3 en de 2.6, evenals de D 2.5 en D 2.5 Turbo. Opvallend en tot teleurstelling van velen komen er nimmer andere carrosserievarianten ter beschikking. Mercedes experimenteert weliswaar met een paar cabriolets en een driedeurs, maar die halen het productiestadium niet.

Ongetwijfeld de 190 E 2.5-16 Evolution II. Deze over the top bespoilerde 190 bouwde Mercedes slechts 500 keer en dat garandeert een klassiekerstatus met een bijbehorend prijskaartje. Hoewel de reguliere 190E 2.3-16 en 2.5-16 niet de status van de BMW E30 M3 genieten, stijgen ook hun waardes in rap tempo. De 2.3, de 2.6 en de 2.5 D Turbo profiteren van die populariteit.

Hoe werd de 190 ontvangen door de consument?

Zo nieuwsgierig als de beoog­de consument is als de 190 arriveert bij de dealers, zo stil is het zodra er een bestel­formulier moet worden inge­vuld. De consument neemt een afwachtende houding aan. In Stuttgart is men van hoog tot laag doodsbenauwd voor een flop. De 190 is namelijk veel duurder geworden dan de verwachte 30.000 gulden. De peperdure ontwikkeling (alleen al van de achteras zijn er tientallen varianten getekend, gebouwd en getest) heeft de catalogusprijs de hoogte in gestuwd. Ook het sobere uiterlijk, de magere standaarduitrusting en de minimale beenruimte achterin schrikken potentiële klanten af. De 190 heeft minstens een jaar nodig om op stoom te komen, maar dan gaan alle remmen los, geholpen door de spectaculair lage leasetarieven als de zuinige en stille 190D de gelederen komt versterken. De 190 zou gedurende zijn lange levensloop populair blijven. Pas in 1993 verschijnt zijn opvolger, de C-klasse. In Nederland brengen de dealers samen met de parallelimporteurs er 47.093 stuks aan de man. En wist je dat de 190 jarenlang een van de populairste import-youngtimers is geweest?

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Wat is de impact geweest van de Mercedes-Benz 190?

Met de 190 brengt Mercedes voor het eerst een sportieve variant voorzien van skirts en spoilers: de 190E 2.3-16. De ontwikkeling van de cilinderkop laten de ingenieurs over aan het Britse Cosworth. Om de kwaliteiten van de motor te bewijzen, rijdt de 2.3-16 op het Italiaanse Nardo-circuit alle langeafstandsrecords aan flarden. Ter promotie van zowel de 2.3-16 als de vernieuwde Nürburgring stuurt de pr-afdeling in 1984 een heel peloton F1-coureurs het circuit op voor een demonstratierace. Die mondt uit in een titanenstrijd die de veelbelovende Ayrton Senna afgetekend wint.Gedurende de hele productietijd sleutelt Mercedes aan de 190. Zo krijgt hij in 1985 de krukruitenwisser, 15-inch wielen, stuurbekrachtiging en een rechterbuitenspiegel als standaard. In 1988 volgt de grote facelift, herkenbaar aan de kunststof zijbeplating en de verbeterde stoelen. In 1990 vervangt de 190E 1.8 de 190 met carburateur.

De 190 heeft het gezicht van het van oorsprong traditionele Mercedes-Benz op slag veranderd. Zijn chroomloze, doch zeer slimme en doelmatige vorm (“Als een geslepen diamant”, aldus Sacco) heeft model gestaan voor de W124, de SL en zelfs de S-klasse W140. Ook in technisch opzicht heeft de 190 een pioniersrol vervuld. Zijn achterasconstructie is vele malen gekopieerd en de basis dient ook de huidige Mercedessen. Zelfs de controversiële ruitenwisserconstructie heeft navolging gekregen. Zijn belangrijkste rol is echter de democratisering van Mercedes-Benz geweest. De impact zou echter nog groter zijn geweest als Mercedes een stationwagon, een coupé en een cabriolet zou hebben gebouwd.

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel zijn er nog over?

Tussen 1982 en 1993 zijn er 1.879.629 190’s gebouwd in Sindelfingen en Bremen. Daarvan verschenen er 47.093 op de Nederlandse wegen. In 1986, toen Mercedes zijn 100-jarig bestaan vierde, wist de importeur de meeste 190’s te verkopen: 6.075. Volgens CarTalk International staan er nu nog 5.241 op geldig ken­teken. 1982 7 1983 309 1984 552 1985 7351986 956

1987 348

1988 251

1989 348

1990 422

1991 450

1992 587

1993 8

