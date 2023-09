De Meo: 'Europese fabrikanten moeten prijzenoorlog vermijden'

Renault-topman Luca de Meo waarschuwt in München tijdens IAA Mobility dat Europese autofabrikanten zich niet moeten laten verleiden door de prijzenoorlog in EV-land.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar een prijzenoorlog in China en ook dit jaar heeft het de prijzen meermaals verlaagd om de verkopen aan te jagen. Europese autofabrikanten doen er goed aan om dat te negeren, zo zegt topman Luca de Meo van Renault in een interview met Bloomberg tijdens de IAA: "Het is belangrijk om een prijzenoorlog op korte termijn te vermijden", verklaarde De Meo, die waarschuwde dat vooral de Europese autofabrikanten onder druk komen te staan door de prijsverlagingen van het Amerikaanse Tesla en Chinese autofabrikanten. Bovendien zit er een belangrijke keerzijde aan prijsverlagingen, want die drukken de winstmarges. Zo zag Tesla zijn winstmarge in het tweede kwartaal dalen tot het laagste niveau in vier jaar.

Hoewel de Europese automarkt volgens De Meo 'momenteel behoorlijk zwak' is, zouden de plannen van Renault om volgend jaar elke maand een nieuw product te onthullen het bedrijf moeten helpen de moeilijke marktomstandigheden te doorstaan. Renault is ook nog steeds van plan om het onderdeel dat elektrische voertuigen maakt af te splitsen van de tak die zich richt op auto's met conventionele brandstofmotoren. Dat onderdeel wordt volgend jaar onder de naam Ampere apart naar de beurs gebracht. Renault hoopt met die stap de kosten van elektrische auto's in de loop van de tijd te kunnen verlagen. Dat moet bijdragen aan een sterkere marktpositie ten opzichte van Tesla en de vele Chinese nieuwkomers.

Afgebeeld: een vooruitblikkende illustratie van de aanstaande elektrische Renault 5.