De heftige Octa-versie van de Land Rover Defender is breed, heel breed. Zo breed, dat hij in Noord-Amerika extra verlichting nodig heeft waarover geen enkele andere Europese auto momenteel beschikt.

Een 4,4-liter V8 met twee turbo’s, 635 pk, enorme uitlaten, gigantische wielen en ernstig verbrede wielkasten: de Land Rover Defender Octa is de Defender aller Defenders. Dit brute bakbeest kunnen we onmogelijk subtiel noemen, maar behalve compleet overbodig is hij uiteraard ook gewoon erg gaaf.

Vandaag richten we ons echter niet op de motor, de prestaties of de prijs van de Octa, maar gaat alle aandacht uit naar die wielen en wielkasten. De wielkastverbreders zijn op de Octa aangebracht om de tot 22 inch metende wielen te huisvesten, waarvoor de Defender mede dankzij de met 6,8 centimeter toegenomen spoorbreedte standaard simpelweg niet breed genoeg is. Het brengt de totale breedte van de auto (uitgezonderd de spiegels) naar 2.064 mm, tegen ‘slechts’ 2.008 mm voor een reguliere Defender.

In inches betekent dit een groei van grofweg 79 naar dik 81 inch, en dat is een zeer relevant gegeven voor de Noord-Amerikaanse markt. Daar moeten SUV’s en ‘trucks’ die breder zijn dan 80 inch, voorzien zijn van extra verlichting. Die ‘identification lamps’ zijn hier op de site al eerder besproken en moeten medeweggebruikers daar attenderen op de komst van een extra groot voertuig.

De vijf rode lampjes achter en vijf oranje voor – twee op de hoeken, drie rond het midden – tref je in de praktijk vooral op echte vrachtwagens aan, hoewel ook enorme pick-ups uit de ‘heavy duty’-categorie en auto’s als de Ford F-150 Raptor en Ram 1500 TRX ze moeten hebben. Niet-Amerikaanse auto’s komen zelden in aanmerking voor de lampjes. De laatste die we ons kunnen herinneren, was de G-klasse van Mercedes. De sterk op gehoogde en verbrede 4x4²- en 6x6-versies van die ‘auto’ hadden ook enorme wielkastverbreders, en droegen voor- en achteraan dus langs de bovenrand van het dak het verplichte vijftal lampjes mee.

En nu geldt voor de Defender Octa hetzelfde. Bij de Land Rover zitten de extra lampjes vooraan niet langs de dakrand, maar langs de wielkastranden en in de grille. Achter treffen we ze wel helemaal bovenaan aan, althans de middelste drie.

Verplichte extra lampjes brengen natuurlijk extra kosten met zich mee, maar toch zou het ons niet verbazen als ze bij Land Rover stiekem doelbewust hebben gemikt op een auto van meer dan 80 inch. Het zegt immers ook wel wat over je dikke über-SUV als hij komt aandenderen met die extra verlichting die iedere Amerikaan met extra grote voertuigen associeert.

Overigens zijn er ook voertuigen die juist specifiek zijn ontwikkeld om deze lampjes net niet te hoeven hebben. Zo is een Tesla Cybertruck 79,9 inch breed, vast geen toeval.