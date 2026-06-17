Jaguar verkoopt momenteel helemaal niets en Land Rover heeft een leveringsgamma dat wel wat vernieuwing kan gebruiken. Die vernieuwing komt er dan ook. Het doel: stevige groeicijfers!

JLR (Jaguar Land Rover) werpt weer eens een licht op wat het de komende jaren allemaal gaat uitspoken. Achter de schermen is het concern natuurlijk nog druk met het hervormen van Jaguar. Het kieperde alle oude modellen samen met de oude merkwaarden overboord. Het nieuwe Jaguar wordt een EV-merk vol 'gedurfde' modellen. Het eerste model van het herboren Jaguar wordt de Type 01 die later dit jaar wordt onthuld. Alle andere nieuwe Jaguars die volgen, zullen net als de Type 01 alleen elektrische aandrijflijnen krijgen.

Range Rover

JLR ziet Range Rover al even als een losstaand automerk, net als Discovery en Defender. De Range Rover Sport en grote broer 'de Range Rover' blijven voorlopig op het huidige MLA-platform staan, dat geschikt is voor mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Later dit jaar trekt Range Rover het doek van de volledig elektrische Range Rover Electric en Range Rover Sport Electric. Die volledig elektrische versies staan op wat Range Rover het EMA-platform noemt. Met die Range Rover Electric is iets opmerkelijks aan de hand. Die elektrische Range Rover Electric op het EMA-platform krijgt in een later stadium namelijk een splinternieuw broertje met een stekkerloze plug-in hybride aandrijflijn. Inderdaad: het leveringsgamma bestaat dan uit 'de oude' mild- en plug-in hybride Range Rovers en de elektrische en hybride Range Rovers op het EMA-platform.

Defender

De Land Rover Defender-familie bestaat nu uit drie modellen: de korte 90, de middellange 110 en de extra lange 130. De Defender-familie wordt uitgebreid met een volledig nieuw model dat op het genoemde EMA-platform komt te staan. Daar komen zowel elektrische als stekkerloze hybride versies van. Met name dit nieuwe lid van de Defender-reeks moet in de Verenigde Staten voor groeicijfers zorgen. Daar haakt het Stellantis-concern voor aan, zoals onlangs bekend werd. JLR wijst de Verenigde Staten als zijn belangrijkste groeimarkt aan.

Discovery

Wat gaat er met de Land Rover Discovery gebeuren? Veel, maar wat precies is nog niet bekend. JLR zegt dat het submerk Discovery 'een duidelijke plek heeft' binnen JLR. Discovery wordt volgens Land Rover 'de toekomst in gebracht' met een brede keuze aan aandrijflijnen. Reken dus op diverse vormen van elektrificatie.

Freelander

Hoe het nieuwe submerk Freelander in het verhaal past? Daarover zegt JLR vooralsnog niets. We weten al dat de Freelander 8 - die samen met het Chinese Chery tot stand komt - in 2027 ook in Nederland op de markt komt.

Keiharde knaken

JLR wil op diverse vlakken flink besparen. De operationele kosten moeten omlaag, onder meer door besparingen op het gebied van 'materiaalkosten, garantie en vaste kosten'. JLR hoopt daar zo'n 2 miljard euro mee te kunnen besparen, met als doel het break-evenpunt binnen twee jaar op 300.000 auto's per jaar te krijgen.