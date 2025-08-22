In Nederland moet Volkswagen al een tijdje zijn meerdere erkennen in Kia, maar in thuisland Duitsland blijft het merk oppermachtig. Het staat dit jaar maar liefst zevenmaal in de modellen top-20, waaronder de complete top 4!

Van onze vrienden van AutoBild krijgen we een aardig inkijkje in de Duitse verkoopstatistieken, altijd leuk. Waar het bij ons Kia is dat complete modellen-top-3 levert, is Volkswagen bij de oosterburen zelfs goed voor de gehele top 4 over de eerste zes maanden van 2025. De modellen in kwestie zijn ook nog best opmerkelijk, want behalve de erg traditionele Golf (1) en de stokoude T-Roc (2) treffen we op plek 4 nota bene ook de Passat aan. SUV-overmacht? Dat valt kennelijk nog best mee in Duitsland, hoewel de Tiguan het nog beter doet.

Pas op de vijfde plek is het eindelijk tijd voor een ander merk (Opel), waarna BMW en Volkswagen-dochters Skoda, Seat en Cupra (beide versies van de Leon tellen hier als één model) ons tot voorbij plek 8 brengen. De 9e positie is de oudste ‘auto’ die je momenteel nieuw kunt kopen in Europa, maar die Fiat Ducato dankt zijn succes volgens Autobild in belangrijke mate aan zijn populariteit als basis voor campers. De eerstvolgende Volkswagen staat pas weer op plek 14, al is het wel opmerkelijk dat het hier de ID7 betreft. Die grote EV is daarmee namelijk duidelijk populairder dan de Volkswagen T-Cross (16) en het hogere duo ID4/ID5, die de hekkensluiters van de top-20 zijn.

1 Volkswagen Golf 2 Volkswagen T-Roc 3 Volkswagen Tiguan 4 Volkswagen Passat 5 Opel Corsa 6 BMW X1 7 Skoda Octavia 8 Seat/Cupra Leon 9 Fiat Ducato 10 Audi A6 11 BMW 5-serie 12 Mercedes-Benz GLC 13 Opel Astra 14 Volkswagen ID7 15 Mini Alle modellen 16 Volkswagen T-Cross 17 Mercedes-Benz E-klasse 18 BMW 3-serie 19 Audi A3 20 Volkswagen ID4/ID5

En wat staat er op plek 21, denk je? Juist toch weer een Volkswagen: de ID3 valt net buiten beeld.

Polo keldert

Temidden van al die Volkswagen-overmacht is het trouwens wel opmerkelijk hoe slecht de ooit zo populaire Polo het doet. Volkswagens kleinste model eindigt dankzij met liefst 32 procent ingestorte verkoopcijfers op een 30e plek.