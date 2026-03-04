BYD levert al heel wat modellen in Europa, maar er zijn er nog meer die in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Een daarvan is deze splinternieuwe BYD Great Tang. Die doet zijn naam eer aan: hij is heel groot en kan ook nog eens bloedsnel laden. Met 1.000 kW!

BYD heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de Great Tang. De BYD Great Tang is de grootste SUV van BYD's Dynasty-modellijn waaronder ook de in Nederland leverbare en geleverde Tang en Han vallen. De Great Tang is 5,26 meter lang, twee meter breed en 1,8 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich 3,13 meter. Om dat in perspectief te zetten: BYD's nieuwste elektrische kolos is zo'n tien centimeter langer dan een BMW X7 en zelfs 25 centimeter langer dan een Kia EV9.

Interessanter is misschien nog wel de techniek, en dan bedoelen we niet de 408 pk of 503 pk sterke elektromotor die de achterwielaangedreven versies hebben. Ook van de 795 pk die de vierwielaangedreven variant levert, valt niemand meer van zijn stoel. De BYD Great Tang staat op een 1.000-volt platform en moet met 1.000 kW kunnen snelladen. Heftig! Of en wanneer de BYD Great Tang naar Nederland komt, weten we nog niet. Wel is bekend dat BYD dit jaar in Nederland nog zijn eerste Flash Chargers wil neerzetten. Die moeten laadvermogens van 1.000 kW mogelijk maken.