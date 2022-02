De bestverkochte EV's van Europa in 2021

De elektrische auto wist het afgelopen jaar wederom meer marktaandeel te verwerven in Europa. In december was de EV zelfs populairder dan de diesel op ons continent. Welke stekkeraars waren het meest in trek? Dataverzamelaar JATO Dynamics zette de bestverkochte EV's van Europa op een rijtje.

Het marktaandeel van de batterij-elektrische auto steeg in 2021 van 5,4 naar 9,1 procent in Europa. In de verkoopcijfers vertaalde zich dat naar een stijging van 63,1 procent tot 878.432 auto's. In december was al te zien dat de Tesla Model 3 op koers lag om de populairste EV van Europa te worden in 2021. Dat blijkt uiteindelijk te kloppen, want de Tesla Model 3 staat met 141.221 exemplaren fier bovenaan in de ranglijst. In het afgelopen jaar verkocht Tesla 64 procent meer Model 3's dan in 2020. De Renault Zoe komt op grote afstand op de tweede plaats van het erepodium terecht, met 71.579 exemplaren. De Volkswagen ID3 neemt de derde plaats in beslag met 69.090 exemplaren.

Bij de merken is de voorsprong van Tesla al een stuk minder groot. Tesla verkocht in totaal 167.549 EV's in Europa, terwijl Volkswagen 166.357 exemplaren aan de man wist te brengen. Het gat met het derde merk is wat groter, want Renault verkocht vorig jaar 97.129 EV's. Overigens is de Volkswagen Groep als geheel wel de grootste EV-bouwer. Zowel Audi als Skoda staan namelijk ook in het toplijstje van de merken. De grootste stijger van 2021 is Fiat met 582 procent. Die stijging heeft het merk geheel te danken aan de nieuwe 500e, waarvan het in 2021 44.334 exemplaren verkocht in Europa. Daarmee komen de Italianen uit op de zesde plek bij de modellen en de tiende plek bij de merken.

Bestverkochte EV's van 2021 (bron: JATO)

Merk en model Verkoopaantal Stijging/daling t.o.v. 2020 Tesla Model 3 141.221 +49% Renault Zoe 71.579 -28% Volkswagen ID3 69.090 +23% Volkswagen ID4 54.476 nieuw Kia Niro 46.790 +50% Fiat 500e 44.334 +582% Skoda Enyaq 44.039 nieuw Hyundai Kona Electric 42.920 -10% Peugeot e-208 42.450 +35% Volkswagen e-Up! 40.973 +87% Nissan Leaf 34.643 +11% Mini Cooper SE 29.712 +79% Smart Fortwo 27.990 +43% Dacia Spring 27.569 nieuw Peugeot e-2008 26.453 +127%

Elektrische verkoopaantallen per merk in 2021 (bron: JATO)