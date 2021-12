'Tesla Model 3 populairste EV van Europa in 2021'

Dat is best opvallend, want vooraf had je zomaar kunnen denken dat de compactere, voordeligere en bovenal 'Duitsere' Volkswagen ID3 er in zijn eerste volle jaar met deze titel vandoor zou gaan. Volgens cijfers van Jato Dynamics, onder de aandacht gebracht door Automotive News, moet de ID3 het in de eerste 11 maanden van 2021 met ongeveer 62.000 kopers doen. Daarmee lijkt de overwinning van Tesla wel zeker, want de Amerikanen verkochten in diezelfde periode zo’n 113.000 Model 3’s. Juist: ruim 50.000 exemplaren méér! In september stond de auto trouwens ook al op de nummer 1-positie van alle autotypes, dus ongeacht aandrijfvorm.

De afstand tussen de nummers 2 en 3 op de EV-ranglijst is heel wat minder groot dan die tussen 1 en 2, want Renault schommelt met de Zoe rond de 60.000 exemplaren. In de maand november stond de Zoe met 8.658 exemplaren wel op 2, maar moest hij alsnog de Tesla Model 3 (10.739) voor zich dulden. In deze maand was het de Dacia Spring die het tot de derde plek wist te schoppen, terwijl de ID3 niet verder kwam dan plek 7.

Tesla gaat er ook vandoor met de merkentitel als het gaat om EV’s. Wel is het zo dat het succes van dit merk sterk afhankelijk is van de twee kleinste en jongste modellen, want de Model S en X kwamen in 11 maanden tijd niet verder dan respectievelijk 133 en 230 exemplaren. De Model Y, waarvan de levering pas in augustus van start ging, scoorde al dik 18.000 kopers. Volgend jaar zou die auto dus ook wel eens hoog kunnen eindigen.

Registraties in december 2020

In Nederland doet de Model 3 het in 2021 met zo'n 1.600 kopers, waarmee hij onder meer de Skoda Enyaq en Volkswagen ID4 voor moet laten gaan. De ID3 doet het met krap 1.200 kopers nog slechter, maar daarbij moet worden aangetekend dat het gros van de in 2021 afgeleverde ID3's vermoedelijk al in 2020 werd geregistreerd. Toen 'verkocht' Volkswagen in een paar maanden tijd namelijk bijna 11.000 stuks, waarmee de auto in één klap op de tweede plek 'overall' eindigde. In Europa zien we een soortgelijk beeld, want in december 2020 was de ID3 de populairste EV en zelfs de op één na (Golf) populairste personenauto.

De complete en definitieve ranglijst voor Europa in 2021, inclusief een mooie top 10, volgt ongetwijfeld na de jaarwisseling.