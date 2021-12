De 7 spraakmakendste nieuwsberichten van 2021

De Volkswagen ID3 was in 2020 al regelmatig het onderwerp van flinke discussies onder onze bezoekers. De aanloop naar de introductie verliep niet bepaald vlekkeloos en er waren onder jullie dan ook vooral velen die twijfelden of Volkswagen de hoge verwachtingen wel kon waarmaken. Begin dit jaar was de ID3 net een paar maanden op de markt en bleek dat er inderdaad nog enkele kinderziektes waren. Dit zou tot een klachtenregen bij kersverse eigenaren hebben geleid en Volkswagen reageerde erop door een aantal updates door te voeren. Een update die overigens al gepland stond voor de introductie. Het was voer voor discussie, want met 551 reacties was dat afgelopen jaar de absolute nummer 1 als het aankwam op het aantal reacties.

Elektrisch rijden in het algemeen maakt vaak veel los. Zeker als het aankomt op wat EV's in de praktijk doen ten opzichte van wat erover wordt beloofd. Een praktijktest die moest uitwijzen wat 130 km/h rijden met de actieradius doet, werd dan ook niet geheel verrassend bestookt met reacties. Daarbij ging het zowel over de inhoud van het artikel als over eigen ervaringen. Eén ding blijkt in ieder geval uit de reacties: er zijn zowel EV-minnende als EV-kritische reageerders te vinden op onze website. Gelukkig is er voor ieder wat wils, alleen willen er nog wel eens stevige discussies tussen die twee ontstaan. Mooi om te zien, zo lang het gezellig blijft natuurlijk!

Een ander onderwerp dat eigenlijk altijd veel losmaakt, is Toyota's kijk op elektrisch rijden. Daarover straks nog meer, maar eerst de reactie van Greenpeace op Toyota's plannen. De milieuorganisatie gaf namelijk begin november aan dat het niet te spreken was over Toyota's inspanningen om fossiele brandstoffen te laten voor wat het is. Hoewel Toyota als een ware pionier op grote schaal met hybride aandrijving begon, laat de overstap op meer puur elektrische auto's vergeleken met grote concurrenten betrekkelijk lang op zich wachten. Dit stootte Greenpeace tegen het zere been en dat maakte op zijn beurt ook weer veel los onder onze websitebezoekers. Voer voor uiteenlopende meningen, dat is de aanpak van Toyota op zijn minst.

Wie had gehoopt dat we inmiddels bij een onderwerp zouden komen over conventioneel aangedreven auto's, moeten we teleurstellen. Op nummer vier van de zeven nieuwsberichten met de meeste reacties staat namelijk alweer een verhaal over EV's. In dit geval ging het om het bijtellingsvoordeel dat in 2022 verder krimpt. Het verschil met conventioneler aangedreven auto's slinkt verder en dat lijkt een verschuiving in de leasemarkt teweeg te brengen. Waar de afgelopen jaren elektrische auto's flink in populariteit groeiden, lijkt de grootte van de fiscale prikkel toch één van de grootste motivators te zijn geweest. De leaseauto met verbrandingsmotor wint weer wat terrein en daar vonden jullie behoorlijk wat van, bleek uit de 299 reacties.

Daar is-ie weer: Toyota. Hoe kon het haast anders dan dat Toyota's eerste van de grond af als EV ontwikkelde auto de tongen los zou maken? Eind oktober was het zover en kregen we de eerste uitgebreide fotoserie en de eerste technische gegevens van de Toyota bZ4X voorgeschoteld. In de reacties ging het deze keer niet alleen maar over Toyota's kijk op elektrisch rijden, maar uiteraard ook gewoon over de bZ4X zelf. Die maakt met zijn uiterlijk en specificaties genoeg los, blijkt wel. De één vindt het 'too little, too late', de ander verwacht dat Toyota een meesterzet doet door 'niet overhaast' met een EV te komen. De tijd zal het leren.

Wie bij de bZ4X nog dacht 'één zwaluw maakt nog geen zomer', moest die kijk op de zaken misschien nog eens heroverwegen toen Toyota half december een enorm blik aan elektrische modellen voor de toekomst opentrok. Zo blijft het lang stil op EV-gebied en zo heb je ineens een enorme rits elektrische Toyota's voor je neus. Nog wel in conceptvorm en ook niet allemaal voor de korte termijn, maar het is evident dat Toyota het stroompedaal nu ook flink intrapt. Het leverde de Japanners hier op onze site in ieder geval behoorlijk wat lof op, al wordt niet iedereen er warm van.

Plannen uit Den Haag zijn altijd voer voor discussie. Of het nou over autorijden gaat, de corona-aanpak of de woningcrisis. Hier op AutoWeek.nl richten we ons uiteraard op dat eerste en in het regeerakkoord toverden de formerende partijen plots een heet hangijzer uit de hoge hoed: rekeningrijden. Al decennia wordt er vooral veel over gepraat en gediscussieerd, maar nu lijkt het er dan echt van te komen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het nieuwe kabinet 'betalen naar gebruik' nog niet in de praktijk brengt en het wellicht bij een politieke aardverschuiving bij een volgend kabinet weer in de ijskast wordt gezet. Maar: het plan is nu concreter dan ooit tevoren. 273 reacties leverde het eerste levensteken van rekeningrijden op. Op naar nog veel meer spraakmakende nieuwtjes en mooie discussies in 2022!