Zo ver komen EV's als je 130 km/h rijdt

Autofabrikanten claimen een riant rijbereik voor hun EV’s, maar de dagelijkse realiteit valt nogal eens tegen. Deze praktijktest wijst uit hoe ver je echt komt met je EV, bij een maximumsnelheid van 130 km/h. Dat mag je bij ons op veel wegen na 19 uur 's avonds rijden, in Duitsland mag het overdag, en harder mag ook op sommige stukken. Onze collega's van AutoBild zijn met twaalf ev's de autobahn opgegaan en stelden de snelheid in op 130.

Er komen er steeds meer op onze wegen en daar is niets mis mee. We hebben het over elektrische auto’s, die sterk aan populariteit winnen. Maar we stellen wel telkens vast dat de toename van de actieradius helaas niet zo vlot verloopt. Het rijbereik is een belangrijk aspect. Dat je met een elektrische auto heen en weer naar je werk kunt pendelen en dan ’s nachts weer stroom kunt bijladen voor de volgende dag, verbaast niemand meer. Maar wat nu als je eens een tripje naar het buitenland moet maken? Of een vakantierit naar de bergen of het zonnige zuiden? Dan is het vervelend als je wordt gedwongen om telkens na 200 kilometer te moeten stoppen om de accu bij te laden. We hebben twaalf actuele EV-modellen de snelweg opgestuurd en met een snelheid van 130 km/h gekeken hoe lang ze het volhouden. Ze moesten allemaal aan de bak, van de nogal spaarzaam gemotoriseerde Opel Combo-e Life tot de luxueuze krachtpatser Audi RS E-tron GT. Eén ding kunnen we alvast verklappen: de resultaten zijn verrassend. Soms in positieve, soms in negatieve zin.

Porsche Taycan 4S (Performance Accu Plus)

Geen enkele EV is beter geschikt voor de snelweg. Niet alleen kun je er hard mee rijden (topsnelheid 250 km/h). De 93,4 kWh Performance Accu Plus Accu met een meerprijs van €6.044 zorgt ook voor snelladen met 270 kW (anders 225 kW). Volgens Porsche bedraagt de actieradius maximaal 365 kilometer.

Vermogen: 420 kW/571 pk

Gewicht leeg: 2.220 kg

Accucapaciteit: 83,7/93,4 kWh

Prijs: €95.244 (Performance Accu Plus)

Actieradius bij 130 km/h: 352 km

Audi RS E-tron GT

Het technische broertje van de Taycan imponeert niet alleen met brute prestaties (0-100 km/h in 3,3 seconden, top 250 km/h), maar ook met comfort en klasse. De Audi is zwaarder, sterker en duurder dan de Porsche, maar maakt gebruik van dezelfde accu- en oplaadtechnologie. In het ideale geval duurt het opladen van de accu maar ongeveer 20 minuten.

Vermogen: 440 kW/598 pk

Gewicht leeg: 2.345 kg

Accucapaciteit: 83,7/93,4 kWh

Prijs: €148.455

Actieradius bij 130 km/h: 367 km

BMW iX xDrive50

Wat een indrukwekkend bakbeest! De 2,5-tonner schiet in 4,6 seconden naar 100 km/h, veert als een sedan en rijdt vrijwel geruisloos. Op de snelweg hoeft de auto pas na 434 kilometer aan de laadpaal en bij een geschikt laadstation is de accu in 39 minuten voor 80 procent opgeladen met 195 kW.

Vermogen: 385 kW/523 pk

Gewicht leeg: 2.510 kg

Accucapaciteit: 105,2/111,5 kWh

Prijs: €105.516

Actieradius bij 130 km/h: 434 km

Ford Mustang Mach-E AWD

Met de slimme combinatie van een grote accu, vierwielaandrijving en voldoende vermogen (het topmodel levert 487 pk) haalt de Mustang toch nog 367 kilometer aan één stuk. De grote accu laadt op met maximaal 150 kW (anders 115 kW). Het duurt 45 minuten om op te laden van 10 naar 80 procent.

Vermogen: 258 kW/351 pk

Gewicht leeg: 2.182 kg

Accucapaciteit: 88/98,7 kWh

Prijs: €67.640

Actieradius bij 130 km/h: 367 km

Kia e-Soul (204 pk)

Als je het gaspedaal niet al te diep intrapt, haal je een actieradius van bijna 400 kilometer, maar bij een snelheid van 130 km/h is dat nog geen 300 kilometer. Wel is de kleine cross-over gemakkelijk te besturen en wendbaar. Snelladen met 80 tot 100 kW is mogelijk. Van 0 naar 80 procent duur het 54 minuten.

Vermogen: 150 kW/204 pk

Gewicht leeg: 1.682 kg

Accucapaciteit: 64 kWh

Prijs: €36.525

Actieradius bij 130 km/h: 280 km

Kia EV6 AWD

De sportief gelijnde Koreaan rijdt al net zo sportief. Ook de laadprestaties mogen er zijn. Met 350 kW heb je aan 18 minuten genoeg om de accu tot 80 procent bij te laden. De actieradius is slechts middelmatig, dat had beter gekund.

Vermogen: 239 kW/325 pk

Gewicht leeg: 2.015 kg

Accucapaciteit: 77,4 kWh

Prijs: €51.995

Actieradius bij 130 km: 305 km

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic

Geruisloze luxe, met een hoog prestatieniveau. Het elektrische topmodel van Mercedes-Benz verleidt met kracht en prestige. Daarbij passen het comfortniveau en de actieradius, die van alle testdeelnemers het grootst is op de snelweg. Dankzij het laadvermogen van 200 kW kan de enorme 108 kWh accu van bijna 700 kilogram in 31 minuten worden opgeladen van 10 tot 80 procent.

Vermogen: 385 kW/523 pk

Gewicht leeg: 2.582 kg

Accucapaciteit: 107,8 kWh

Prijs: €154.949

Actieradius bij 130 km/h: 444 km

Hyundai Ioniq 5 AWD

Cool design en veel ruimte kenmerken het broertje van de Kia EV6, het comfortabele onderstel staat garant voor ontspannen reizen. Helaas is bij 130 km/h slechts een afstand van 300 kilometer mogelijk. Het 350 kW laden verloopt in ieder geval wel even snel als bij de Kia, namelijk 10-80 procent in 18 minuten.

Vermogen: 225 kW/305 pk

Gewicht leeg: 2.020 kg

Accucapaciteit: 72,6 kWh

Prijs: €54.500

Actieradius bij 130 km/h: 290 km

Opel Zafira-e Life M

De bijna vijf meter lange Zafira-e moet het doen met 136 pk. Met een snelheid van 130 km/h is de accu snel leeg – dan rijd je vol gas met de Opel. Eén ding is duidelijk: deze auto hoort thuis in een stedelijke omgeving. Opladen is mogelijk met een vermogen van maximaal 100 kW.

Vermogen: 100 kW/136 pk

Gewicht leeg: 2.140 kg

Accucapaciteit: 75 kWh

Prijs: €53.711

Actieradius bij 130 km/h: 250 km

Mercedes-Benz EQV 300

De EQV kan maximaal 4.630 liter bagage meenemen en weegt 3,5 ton. Het vermogen van 204 pk is hooguit toereikend en bij 140 km/h (optioneel 160) km/h is de koek op. Ook haalt dit model nog geen 300 kilometer op de snelweg – niet ideaal voor gezinnen. Snelladen kan met 110 kW.

Vermogen: 150 kW/204 pk

Gewicht leeg: 2.635 kg

Accucapaciteit: 90/100 kWh

Prijs: €73.314

Actieradius 130 km/h: 273 km

Skoda Enyaq iV 80

De Enyaq heeft een gezinsvriendelijke indeling en is aangenaam om mee te rijden, maar de actieradius op de snelweg van 316 kilometer is niet erg geschikt voor lange ritten. Dankzij een 125 kW lader kan de accu van de Tsjech in ongeveer 35 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. De laadtijd bij een wallbox met 11 kW bedraagt 8 uur.

Vermogen: 150 kW/204 pk

Gewicht leeg: 2.090 kg

Accucapaciteit: 77/82 kWh

Prijs: €50.690

Actieradius bij 130 km/h: 316 km

Volkswagen ID4 GTX

Het broertje van de Enyaq, in dit geval met vierwielaandrijving en bijna 300 pk, is wendbaarder en sportiever. De accu- en oplaadtechnologie verschillen daarentegen niet. Het is dan ook verrassend dat de VW slechts iets verder komt op de snelweg. Een mogelijke verklaring: de weersomstandigheden.

Vermogen: 220 kW/299 pk

Gewicht leeg: 2.224 kg

Accucapaciteit: 77/82 kWh

Prijs: €52.990

Actieradius bij 130 km/h: 332 km