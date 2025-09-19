Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dacia Bigster: nog avontuurlijker óf veel sportiever

Offroad of Sport

Dacia Bigster Redust
Dacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster RedustDacia Bigster Redust
Lars Krijgsman

De Dacia Bigster komt net als de Duster visueel prima voor de dag. De SUV heeft een hoekig no-nonsense uiterlijk, maar het kan natuurlijk een stuk avontuurlijker. Of sportiever!

Voor de Dacia Bigster is geen modderpad een berg te hoog. Het is tenslotte een SUV-achtige en daar horen tegenwoordig zaken als hoekige en met zwart kunststof aangeklede wielkastranden, skidplates in de bumpers en een relatief grote bodemspeling bij. Wie de Dacia Bigster een avontuurlijker voorkomen wil geven, moet een bezoek brengen aan het Duitse Carpoint. Dat stortte zich eerder al op de Dacia Duster en heeft nu een reeks optische extraatjes voor de Bigster bedacht.

De visuele dikdoenerij die Carpoint voor de Bigster heeft bedacht, brengt het onder de naam Redust. Er zijn twee smaken: avontuurlijk en sportief. Offroad en Sport, noemt Carpoint ze. We zien een zandkleurige Bigster met relatief kleine lichtmetalen wielen waaromheen all terrain-banden zijn gevouwen. Ook heeft Carpoint een set veren voor de Bigster op de planken liggen waarmee de SUV hoger op z'n poten komt te staan. De opgeruigde Bigster heeft een bullbar, sidebars onder de dorpels en een imperiaal op het dak. De derde zijruitjes zijn beplakt met stickers met een gaaswerkmotief. Zeer waarschijnlijk komt Carpoint ook met een set aluminium beschermplaten voor de bodem. Opvallend is de enorme luchthapper die de Duitsers voor de Bigster hebben bedacht. Die lijkt overigens puur een optisch doel te dienen.

De Dacia Bigster Sport heeft dezelfde luchthapper op de motorkap. Deze sportiever uitgedoste variant heeft aangepaste wielkastranden, een extra spoiler voor bovenop het standaardexemplaar bovenaan de achterruit en is voorzien van sideskirts en nieuwe dakrails. De Bigster Sport staat daarbij op lichtmetalen wielen die 19- óf 20-inch groot zijn. De Duitsers leveren indien gewenst een set schroefveren én een aangepast uitlaatsysteem met centrale uitlaateindstukken.

Geslaagd, over de top of gewoonweg niet je smaak? 

Plaats een reactie
Dacia Dacia Bigster

PRIVATE LEASE Dacia Bigster

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Dacia Bigster Launch Edition hybrid 155 | Pack Winter | Panoramadak | Pack Assist |

Dacia Bigster Launch Edition hybrid 155 | Pack Winter | Panoramadak | Pack Assist |

  • 2025
  • 2.521 km
€ 38.445
Dacia Bigster 1.8 Full Hybrid 155 Journey - RIJKLAARPRIJS - DEMO - All Seasonbanden - Achteruitrijcamera - Adaptive Cruise Control

Dacia Bigster 1.8 Full Hybrid 155 Journey - RIJKLAARPRIJS - DEMO - All Seasonbanden - Achteruitrijcamera - Adaptive Cruise Control

  • 2025
  • 2.998 km
€ 38.500
Dacia Bigster 1.2 Mild Hybrid 140 Journey - RIJKLAARPRIJS - DEMO - Trekhaak - All Seasonbanden - Achteruitrijcamera - Adaptive Cruise Control

Dacia Bigster 1.2 Mild Hybrid 140 Journey - RIJKLAARPRIJS - DEMO - Trekhaak - All Seasonbanden - Achteruitrijcamera - Adaptive Cruise Control

  • 2025
  • 250 km
€ 36.500

Lees ook

Nieuws
Dacia Duster Carpoint Redust

Dacia Duster Redust: dik, maar niet de dikste Duster ooit!

Nieuws
Dacia Duster en Bigster

Dacia Duster en Bigster als hybride die lpg lust én met vierwielaandrijving

Duurtest
Dacia Bigster Hybrid 155 duurtest

De Dacia Bigster Hybrid maakt indruk met verbruik

Nieuws
Renault Boreal

Dacia Bigster volgens Renault: Renault Boreal!

Nieuws
Euro NCAP Tesla Model 3

Tesla Model 3, Kia EV3, Dacia Bigster e.a. aan gort gereden door Euro NCAP

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.