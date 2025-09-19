Dacia Bigster: nog avontuurlijker óf veel sportiever

Voor de Dacia Bigster is geen modderpad een berg te hoog. Het is tenslotte een SUV-achtige en daar horen tegenwoordig zaken als hoekige en met zwart kunststof aangeklede wielkastranden, skidplates in de bumpers en een relatief grote bodemspeling bij. Wie de Dacia Bigster een avontuurlijker voorkomen wil geven, moet een bezoek brengen aan het Duitse Carpoint. Dat stortte zich eerder al op de Dacia Duster en heeft nu een reeks optische extraatjes voor de Bigster bedacht.

De visuele dikdoenerij die Carpoint voor de Bigster heeft bedacht, brengt het onder de naam Redust. Er zijn twee smaken: avontuurlijk en sportief. Offroad en Sport, noemt Carpoint ze. We zien een zandkleurige Bigster met relatief kleine lichtmetalen wielen waaromheen all terrain-banden zijn gevouwen. Ook heeft Carpoint een set veren voor de Bigster op de planken liggen waarmee de SUV hoger op z'n poten komt te staan. De opgeruigde Bigster heeft een bullbar, sidebars onder de dorpels en een imperiaal op het dak. De derde zijruitjes zijn beplakt met stickers met een gaaswerkmotief. Zeer waarschijnlijk komt Carpoint ook met een set aluminium beschermplaten voor de bodem. Opvallend is de enorme luchthapper die de Duitsers voor de Bigster hebben bedacht. Die lijkt overigens puur een optisch doel te dienen.

De Dacia Bigster Sport heeft dezelfde luchthapper op de motorkap. Deze sportiever uitgedoste variant heeft aangepaste wielkastranden, een extra spoiler voor bovenop het standaardexemplaar bovenaan de achterruit en is voorzien van sideskirts en nieuwe dakrails. De Bigster Sport staat daarbij op lichtmetalen wielen die 19- óf 20-inch groot zijn. De Duitsers leveren indien gewenst een set schroefveren én een aangepast uitlaatsysteem met centrale uitlaateindstukken.

Geslaagd, over de top of gewoonweg niet je smaak?