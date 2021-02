Dacia staakt productie wegens chiptekort

Dacia is het nieuwste slachtoffer in een alsmaar groeiend rijtje fabrikanten dat de productie moet staken wegens een tekort aan computerchips. De productie in thuisland Roemenië ligt al een week stil.

Tal van merken moeten de productie hier in Europa terugschroeven of zelfs helemaal stilleggen wegens een tekort aan computerchips. Nu is het raak bij Dacia. Dat meldt Romania-insider.com op basis van uitspraken van de Roemeense minister van werkgelegenheid. Volgens hem is het werk in Mioveni gestaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer men verwacht verder te kunnen gaan, maar het tekort raakt in ieder geval meer dan de helft van de totale productie. Kennelijk genoeg om de hele boel stil te leggen.

Volgens een ander lokaal medium, Profit, wordt er door moederbedrijf Renault aan een oplossing gewerkt. Er zou een verandering in het productieschema worden doorgevoerd om ondanks de tekorten toch door te kunnen gaan met afgeschaalde productie. Voor de pakweg 8.000 werknemers in Mioveni wordt volgens de Roemeense minister gekeken naar overheidssteun. Hij suggereert dat er anders mogelijk banen op het spel staan.

Het tekort aan de chips is verworden tot een heuse crisis, nu tal van merken daardoor productie moeten staken of terug moeten schroeven. Hoewel een Taiwanese chipfabrikant op de tekorten inspeelt, lijkt het nog niet zomaar opgelost. Audi-topman Markus Duesmann trok vorige week aan de bel en stelt dat dit een 'Europees probleem' is. Hij stuurt aan op Europese productie van dergelijke chips om tekorten in het vervolg zoveel mogelijk te voorkomen, omdat er nu grote afhankelijk is van vooral Aziatische productie. Inmiddels zouden diverse Europese landen in totaal € 50 miljard hebben toegezegd om te investeren in lokale productie van 'technologische hardware', waaronder dergelijke computerchips.