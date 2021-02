GM staakt deel productie door chiptekort

De fabrieken in Fairfax (Kansas), Ingersoll (Ontario) en San Luis Potosi (Mexico) gaan in ieder geval komende week dicht, laat GM in een verklaring weten. In Fairfax schroeft men de Cadillac XT4 en Chevrolet Malibu in elkaar, terwijl in Ingersoll de Chevrolet Equinox van de band rolt. In Mexico wordt de productie van de GMC Terrain en drie modellen van Chevrolet getroffen door het tekort: de Onix, Trax en Equinox. In de Bupyeong 2-fabriek in Zuid-Korea gaat de productie van de Chevrolet Trax en Malibu op halve kracht draaien. GM maakt zelf niet bekend hoeveel auto’s het misloopt in de productieplanning, maar analist AutoForecast Solutions schat de verloren productie op zo’n 10.000 auto’s.

GM houdt er echter rekening mee dat ook verderop in dit jaar de productie blijft lijden onder het tekort aan computerchips. De huidige maatregelen die het concern neemt zijn in ieder geval een week van kracht, waarbij GM iedere week de mogelijkheden opnieuw evalueert. Volgens het concern is dit nodig omdat de situatie snel verandert. De autofabrikant geeft verder aan dat de focus ligt op het in stand houden van de productie van fullsize-SUV’s, pick-ups en de Corvette C8.

Niet de enige

Het tekort aan computerchips raakt nagenoeg iedere autofabrikant: onder meer Audi, Ford, Honda, Mercedes-Benz en Volkswagen kampen ermee. De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft vorige week aangegeven de productie van autochips prioriteit te willen gaan geven, maar het bedrijf wil de productie daarvan eerst optimaliseren. Al met al lijkt het erop dat het huidige tekort nog een tijdje aanhoudt.