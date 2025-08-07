Nieuwe Renault Twingo: bijna een-op-een de retro concept car

De Renault Twingo keert in 2026 terug. Net als zijn voorganger in de laatste stadium van zijn leven is de nieuwe Twingo altijd helemaal elektrisch. De productieversie lijkt als twee druppels water op de concept cars die hem voorgingen.

Renault heeft het er maar druk mee. Het leveringsgamma van Renault bestaat uit een bonte verzameling 'reguliere' al dan niet elektrisch aangedreven hatchbacks, cross-overs en SUV's zoals de Clio, Captur, Symbioz, Austral en Espace, uit bedrijfswagens én uit een vrolijke reeks puur elektrische retromodellen. Tot die laatste groep behoren de Renault 5 E-Tech Electric en de zo mogelijk nog jongere Renault 4 E-Tech Electric. Ook een ander icoon van Renault wordt nieuw leven ingeblazen en ook voor die auto trekken de Fransen een retrokoets uit de kast: de Twingo. De nieuwe elektrische Renault Twingo die je vanaf volgend jaar bij de Nederlandse dealers vindt, valt nauwelijks te onderscheiden van de studiemodellen die eraan vooraf gingen.

Even terugspoelen naar 2023. In dat jaar liet Renault met de Twingo E-Tech Prototype een bijzonder vrolijk vormgegeven studiemodel zien. De Fransen maakten er geen geheim van dat daar uiteindelijk een productieversie van zou komen. Voor de in 2026 op de markt te komen nieuwe Renault Twingo heeft het merk zich duidelijk laten inspireren door de oer-Twingo die begin jaren 90 op de markt kwam. Sterker nog: de nieuwe elektrische Twingo is een keiharde moderne interpretatie van dat vrolijke en praktische Renaultje. Begin dit jaar liet Renault in Brussel een productierijpere versie van de nieuwe Twingo zien en het gaf zelfs het interieur van de auto al vrij. De productieversie - die een vanafprijs van minder dan €20.000 moet krijgen - is nu voor het eerst in het openbaar betrapt. Die testauto bewijst dat we het exterieur dat onder het stickerwerk schuilgaat feitelijk ook al kennen.

Het ingepakte prototype waarmee Renault lijkt namelijk als twee druppels water op de reeds getoonde designstudies. Naast grote overeenkomsten zijn er ook verschillen. We beginnen aan de voorzijde. Wat behouden blijft, zijn de iets uit de voorklep stekende olijke koplampjes met aan de onderzijde een horizontaal ledstripje en erboven een halve led-cirkel. Ertussen zien we een sierstrip die mogelijk als semi-dichte koelsleuf dient. De vorm van de voorklep komt overeen met die van de begin dit jaar getoonde showauto, al zien we verschillen in de bumper. De kentekenplaat lijkt iets hoger in het front gemonteerd te worden en de semi-vierkante designelementen die de meest recente concept car had, schemeren in smallere vorm door het stickerwerk heen. De drie guitige 'kokertjes' op de voorklep waarmee de conceptuele versies van de nieuwe Twingo hun laadpercentage konden weergeven, lijken het productiestadium níet te halen.

Ook van opzij zien we wat verschillen tussen de productieversie en de showauto's. De halfronde handgrepen van de concept cars - waarmee Renault uiteraard knipoogde naar de oer-Twingo - zien we op dit testexemplaar niet terug. Mogelijk om kosten te besparen, al is het mogelijk dat Renault de auto 'nep'-handgrepen heeft gegeven en dat de daadwerkelijke exemplaren afgedekt zijn door het stickerwerk. Ook de in de C-stijl verwerkte handgrepen van de achterportieren zoals de twee concept cars van de Twingo hadden, zien we op dit ingepakte prototype niet terug.

Wie de achterzijde van deze testauto goed in zich opneemt, ziet meer verschillen met de genoemde studiemodellen. Kijk maar eens naar de vorm van de achterklep, de minder ver 'uitpuilende' achterruitpartij en de plaatsing van de kentekenplaat. Die zit op het prototype in een duidelijker dieper gelegen deel van de achterbumper. Onderaan die bumper zien we aan weerszijden reflectoren.

Ondanks de optische verschillen lijkt het uiterlijk van de productieversie van de Renault Twingo voor een ruime 90 procent - zo niet meer - overeen te komen met die van de eerdere designstudies.

Renault Twingo E-Tech Electric

De nieuwe Renault Twingo E-Tech Electric gaat straks de strijd aan met auto's als de Dacia Spring, Volkswagen ID1, Leapmotor T03, Dongfeng Box én met de duurdere maar minstens zo speelse Hyundai Inster. De nieuwe Renault Twingo komt met behulp van een vooralsnog door Renault nog niet genoemde Chinese partner. Dat is geen verrassing. De kosten moeten immers zo laag mogelijk gehouden worden en iets soortgelijks zagen we al bij de op een Chinese Renault gebaseerde Dacia Spring. Over lage kosten gesproken: de ontwikkelingskosten worden zoveel mogelijk uitgesmeerd. Ook Nissan krijgt bijvoorbeeld een op de Twingo gebaseerde EV. De nieuwe Renault Twingo rolt vanaf volgend jaar in Slovenië van de band.