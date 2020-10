Back to Basics: Dacia Lodgy

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een nieuwe zevenzitter kopen voor onder de 20 mille? Dat is in de huidige automarkt niet meer te doen, maar Dacia komt met de Lodgy behoorlijk in de buurt. Wanneer je genoeg hebt aan vijf zitplaatsen en als hje gewoon veel kofferbakruimte wilt hebben, duikt de MPV wél onder die magische grens. Dan moet je op het gebied van uitrusting alleen enige concessies doen.

Dacia Lodgy TCe 130 Essential 5P

€19.690

Wat betreft de krachtbron is er momenteel één keuze voor de Lodgy en dat is de TCe 130. De 1,3-liter viercilinder turbomotor levert 130 pk en 240 Nm, wat voor het 1.186 kg wegende ruimtewonder ruim voldoende is. In 8,9 seconden zit je desgewenst op de 100 km/h. Op de prijslijst staan boven de Essential nog twee uitvoeringen: de Comfort en Stepway. De Comfort kost € 21.690, terwijl de Stepway € 22.890 moet opbrengen. Verder is de Lodgy dus ook leverbaar als zevenzitter. Daarvoor betaal je € 1.000 extra, ongeacht het uitrustingsniveau. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste variant van de Lodgy bedraagt dus € 3.200. Eens kijken waar dat 'm in zit.

Wieldoppen

Vanbuiten oogt de Essential niet eens héél erg basis. De bumpers zijn gewoon in de lakkleur meegespoten en de plastic stootranden op de deuren en aan de onderkant van de achterbumper zitten ook op de Comfort. Hetzelfde geldt voor de deurgrepen en de spiegels, die eveneens in zwart plastic zijn getooid. Waaraan je de Essential vooral kunt herkennen ten opzichte van de Comfort is het ontbreken van mistlampen en de 15-inch stalen wielen met wieldoppen. Ook zijn de dakdragers op de Comfort deels verchroomd, waar ze op de Essential van het welbekende zwarte plastic zijn. De verschillen met de Stepway zijn een stuk groter, omdat die variant een andere grille en afwijkende bumpers heeft.

Voor wat betreft de kleuren kun je zonder meerprijs kiezen uit het 'Blanc Glacier' op de foto's of het diep donkerblauwe 'Bleu Navy'. Metallic lak kost € 595 extra. In dat geval heb je de keuze uit nog eens vijf lakkleuren. Voor de Stepway zijn dit er zelfs zeven. Verder zijn er voor de Essential af-fabriek geen aanvullende opties meer beschikbaar voor het exterieur. De Comfort heeft standaard al lichtmetalen wielen, maar in dat geval kun je voor €495 tweekleurige exemplaren onder de auto laten zetten. Elektrisch verstelbare buitenspiegels zitten er ook pas op vanaf de Comfort. Wie genoegen neemt met de Essential moet nog gewoon met de hand de spiegels verstellen via een hendeltje in de A-stijl.

Wel airco, geen radio

In het interieur onderscheidt de Essential zich wat meer van de andere varianten, maar dan vooral door wat er níet op zit. Eerst maar eens de zaken afvinken die wél aanwezig zijn. Het uitrustingsniveau doet zijn naam eer aan, want eigenlijk zijn airco, een boordcomputer en elektrisch bedienbare ramen vóór de enige comfortverhogende onderdelen die standaard aan boord zijn. Praktische zaken als een neerklapbare achterbank en een afdekhoes voor de bagageruimte zijn eveneens inbegrepen. Verder voert soberheid de boventoon. Het dashboard is stemmig zwart, waarbij de lichte delen in de deuren en op de bekleding nog enig contrast vormen. Is een radio essentieel? Volgens Dacia niet, want in de Essential schittert hij door afwezigheid. Pas vanaf de Comfort is er een radio met DAB+ en Bluetooth-connectiviteit ingebouwd.

Op de Essential zijn welgeteld drie opties leverbaar. Allereerst is er voor € 395 het Pack Comfort. Daarvoor krijgt de bestuurder meer afstelmogelijkheden. Het stuur, de stoel en de gordel zijn dan in hoogte verstelbaar. Verder is een middenarmsteun in het pakket inbegrepen. Stuurwielbediening voor de audio-installatie kan zonder meerprijs aangevinkt worden. Die zou je dan later zelf kunnen koppelen aan een eigen frontje naar keuze. Tot slot is er voor € 269 een reserveviel verkrijgbaar. Dit betreft wel een thuiskomertje, want je mag er volgens Dacia maar maximaal 80 km/h mee rijden.

De Comfort en de Stepway bieden meer standaard en optionele luxe. Zaken als cruisecontrol en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn op beide varianten standaard aanwezig. Elektrisch bedienbare zijruiten achter hebben een meerprijs van € 319. Voor de Stepway zijn parkeersensoren achter inbegrepen, op de Comfort kosten deze piepers € 195 extra. In beide gevallen kan stoelverwarming voor € 195 aangevinkt worden, een achteruitrijcamera kost eveneens € 195. Wat betreft de meerprijzen houdt Dacia het in ieder geval lekker overzichtelijk. Waar de Comfort standaard over een radio beschikt, heeft de Stepway een uitgebreider multimediasysteem aan boord met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Op de Comfort kost dit 'Media Nav'-systeem € 495 extra. Een full option Lodgy Stepway staat voor € 26.053 op de stoep.