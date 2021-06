Dacia Duster vernieuwd

De vorige generatie Duster is in Europa nooit heel ingrijpend gefacelift en ook de opfrisbeurt die de Roemenen op de in 2017 gepresenteerde huidige Duster doorvoeren, is niet wereldschokkend. Dat betekent echter niet dat de Duster niet serieus wordt herzien. We beginnen met de uiterlijke aanpassingen. De gewijzigde Duster herken je aan de voorkant aan zijn gewijzigde koplampen. De kijkers hebben een nieuwe lichtsignatuur waarbij de led-dagrijverlichting de koplamp net als bij de nieuwe Sandero optisch in twee delen opsplitst. Naar buiten toe vertakt de led-dagrijverlichting zich. De grille behoudt zijn vorm, al zijn de chroomkleurige ornamenten erin een stuk hoekiger van vorm, in lijn is met de nieuwe designtaal waarnaar Dacia langzaam maar zeker overstapt. De Duster heeft onder meer led-richtingaanwijzers voor en daarmee is het de eerste Dacia die dergelijke knippers heeft.

Aan de achterkant blijven de aanpassingen nagenoeg beperkt tot de verlichting. De Renegade-achtige achterlichten maken plaats voor lichtunits waarvan de indeling die van de koplampen volgt. Ook hier dus horizontale ledstrepen die richting de flanken vertakken. Bovenaan zit een nieuwe achterspoiler, die volgens Dacia samen met nieuwe 16- en 17-inch lichtmetalen wielen, nieuwe banden en aangepaste wiellagers de CO2-uitstoot verlaagt. Verder is er een verse lakkleur leverbaar: de op het gros van deze foto's zichtbare Orange Arizona.

Dan het interieur, want ook dat is op de schop genomen. Zo krijgt de Duster een ander infotainmentsysteem, compleet met een 8-inch scherm dat een stuk frisser oogt dan voorheen. Er zijn twee uitgebreidere systemen verkrijgbaar, maar er is ook een eenvoudiger exemplaar. Wie een Duster met vierwielaandrijving bestelt, krijgt in combinatie met de twee uitgebreidere multimediasystemen de zogenoemde 4x4 Monitor, software die onder meer de hellingshoek weergeeft en onder meer een kompas en een hoogtemeter omvat.

Dacia levert de herziene Duster straks met een 150 pk TCe, een geblazen 1.3 die voortaan niet alleen met een handgeschakelde zesbak (4WD) wordt geleverd, maar ook met een zestraps automaat met dubbele koppeling is te bestellen (2WD). Dacia levert ook weer een 130 pk TCe-benzinemotor die slechts met een handgeschakelde zesbak te koop is. Tevens is er een krachtbron die naast benzine ook lpg lust. Die bi-fuel 100-motor heeft voortaan een gastank met een inhoud van 48,8 liter in plaats van 33,6 liter. De benzinetank herbergt in dat geval 50 liter. De totale actieradius moet volgens Dacia 1.235 kilometer zijn, dat is 250 kilometer meer dan voorheen.

De vernieuwde Dacia Duster is vanaf begin augustus te bestellen. Een maand later staat de aangescherpte SUV bij de dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.