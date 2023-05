Skoda kondigde afgelopen week tijdens een evenement op thuishonk Mladá Boleslav een range van maar liefst zes nieuwe EV’s aan, die in 2026 in de showroom zullen staan. De instapper gaat 25.000 euro kosten en dat is meer dan de goedkoopste elektrische Volkswagen tegen die tijd, de ID2 All. Hoezo dat? We kregen vier minuten om het aan CEO Klaus Zellmer te vragen.

Tijdens de feestelijke onthulling van (vingeroefeningen van) Skoda's toekomstige elektrische gamma in het Tsjechische Mladá Boleslav, thuisbasis van Skoda, krijgen we enkele minuten spreektijd met CEO Klaus Zellmer. Tijd dus voor de grote vraag:

U belooft uw meest compacte EV, voorlopig Small genaamd, rond de €25.000 te gaan prijzen, maar Volkswagen heeft voor zijn ID2 All al een prijs daaronder aangekondigd. Weliswaar geen cross-over, maar toch: een lagere drempel voor nieuwe EV-rijders.

"De ID2 All wordt kleiner dan ons model, dat een SUV gaat zijn. Dat verklaart waarom de Volkswagen wat goedkoper wordt."

Toch: tot voor een paar jaar kocht je voor minder dan de helft een nieuwe auto en juist Skoda heeft met zijn no nonsense-policy een reputatie hoog te houden. Mogen we dan ook iets verwachten onder de al aangekondigde compacte BEV?

"Vooralsnog wordt de instapdrempel 25.000 euro en ja, je hebt gelijk, op dit moment begint onze Fabia rond de €15.000. Maar dit is onze eerste stap in het onderste prijssegment voor EV-rijders."

Dan maar van bezit naar gebruik als alternatief?

"Beslist. Alternatieve mobiliteitsvormen maken deel uit van onze toekomststrategie, met ideeën als abonnement, betalen per kilometer, autodelen: absoluut. Daar werken we hard aan. Dit zal een cruciale rol spelen in het huidige instapsegment. Mensen zullen tegen een schappelijke prijs bij ons mobiliteit kunnen kopen: wannéér ze het nodig hebben en wát ze nodig hebben."

Tegelijkertijd zien we dat veel EV’s weer wat lager van model worden; hoog op de poten, maar minder in de koets.

"Bij Skoda vertaalt dat zich in de elektrische combi die we hebben aangekondigd. Daar zit voor ons de toekomst in elektrische auto’s, omdat we in dat segment echt geschiedenis hebben geschreven met de Octavia en de Superb. Daarom willen we vanuit die modellen een publiek binnenhalen voor onze elektrische auto’s."

Ooit was Skoda een nieuwkomer, nu is het een gevestigd merk. Hoe kijkt u vanuit dat perspectief aan tegen al die nieuwkomers van nu, met name uit China?

"We respecteren concurrentie altijd. Kijkend naar de EV-lijn die we zojuist hebben onthuld, denk ik dat we een mooie range hebben voor onze klanten, met in 2026 zes volledig elektrische modellen. We moeten steeds trots zijn en vertrouwen hebben in de toekomst. Concurrentie maakt dat alleen maar interessanter."

Betekent dat voor Skoda ook expansie naar verre landen?

"Zeker. Op dit moment richten we onze pijlen op India en de Aziatische regio. Het maakt deel uit van de strategie binnen de volumemerken van de Volkswagen Group om geen kansen te missen, waar dan ook, maar op dit moment ligt onze focus op die twee regio’s."