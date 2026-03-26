Eigenlijk is het best opmerkelijk dat Skoda nooit een mpv gehad heeft. Het meest nuchtere en praktische merk van de Volkswagen Groep had in de hoogtijdagen van de MPV zo’n personenbusachtige auto als de Volkswagen Sharan en de Seat Alhambra moeten hebben. Die enorme MPV paste beter bij Skoda dan het in de jaren negentig steeds sportiever in de markt gezette Seat. Alleen was er één probleem: Skoda was bij de komst van de eerste Alhambra nog geen serieuze VW-dochter, dat werd het pas bij de komst van de eerste Octavia in 1996. Toch had Skoda in de jaren nul best een geinig ludospace-achtig ruimtewagentje: de Roomster. Die koop je voor bedragen van soms al onder de €2.000

Ruimteauto’s oftewel MPV’s. Ze zijn zo goed als uitgestorven. Iedereen wil al jaren een SUV, die ook hoog zit, maar er tegelijkertijd ook veel stoerder uitziet. Uiterlijk vertoon staat bij dat type auto met grote bodemvrijheid op de eerste plaats, gebruiksgemak op de tweede. Op dat onderdeel verslaan ze stationwagons nooit, en de oldskool MPV al helemaal niet.

In 2006, het was geen Caddy!

De Roomster kwam in 2006 op de markt en het was geen één-op-één kloon van een Volkswagen Caddy. Dat was de kleine bestelauto van Volkswagen die je ook in een personenautovariant kon krijgen. De Roomster was een echte Skoda, met veel meer personenauto-uitstraling dan al die zogenaamde Ludospaces, een soort personenauto waarin vooral de Franse merken uitblonken. Berlingo’s, Kangoo’s, Fiat had de Doblo. Stuk voor stuk kon je ze ook als bestelauto krijgen, sterker nog, in de basis waren dat het gewoon en kwamen ze eveneens als bestelauto op de markt. De rij-eigenschappen waren verre van verfijnd. Dat gold dus weer niet voor die best wel grappig ogende Skoda Roomster. We waren bij de eerste kennismaking verbaasd over hoe goed de Roomster reed. Dat komt door de verfijndere ondersteltechniek: Het voorste deel van het onderstel stamt van de Fabia, de achterwielophanging komt weer van de toen net nieuwe Octavia Combi. Dan is er nog het achterste gedeelte van de bodemplaat, die weer gebruik maakt van modules van de oude Octavia. Daar voegde Skoda nog nieuwe onderdelen aan toe, waardoor je best kun spreken van een interessante bouwmix.

Uit de mode, dus prijzen lager

Het ‘uit de mode zijn’ van een bepaald soort type auto heeft voordelen voor de occasionkoper. De prijzen liggen dan lager. Zo zien we in ons occasionaanbod prijzen die zelfs al onder de €2.000 beginnen. Zulke bedragen zien we wel bij auto’s met kilometerstanden van meer dan 250.000 kilometer.

De eerste lichting Roomsters doet het nog met turboloze motoren, later kwamen de TSI’s. Dat zijn ook de 1.2-varianten die in de vroege jaren ‘10 berucht waren om rammelende distributiekettingen en olieverbruik. Je ziet ze ook als Scout te koop staan, dat was een soort opruigpakket, waarmee de Roomster een soort Yeti-alternatief wilde zijn. Ja, de Yeti, een SUV waarmee Skoda er heel vroeg bij was met een trend. Tegenwoordig zou je Skoda bijna SUV-specialist kunnen noemen. Wil je toch liever iets stoerders dan de Roomster, dan liggen de prijzen ook iets hoger.